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SFR et RED by SFR augmentent les prix des forfaits sans refus possible

3 min.
2 Oct. 2026 • 18:54
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SFR et RED by SFR annoncent de nouvelles hausses de prix sur plusieurs forfaits mobiles et fixes. Certains clients voient leur facture augmenter jusqu’à 4,49 euros par mois, parfois sans bénéficier de données supplémentaires. Et pour ceux qui ont le droit à des Go supplémentaires, il est impossible de refuser la nouvelle offre et donc la hausse de prix.

SFR Logo

Plusieurs forfaits RED by SFR changent de prix

RED by SFR modifie notamment son forfait de 100 Go. Son tarif passe de 11,99 à 12,99 euros par mois, tandis que l’enveloppe de données augmente de 100 à 120 Go. Certains abonnés actuels reçoivent également un e-mail et un SMS annonçant une hausse de 1,99 euro par mois en échange de 20 Go supplémentaires, selon l’offre détenue. Cela concerne également ceux avec un forfait 200 Go qui passe donc à 220 Go.

Le forfait à 9,99 euros conserve son tarif, mais perd une partie de son enveloppe de données. Il passe de 60 à 40 Go par mois, tandis que la quantité de data utilisable en Europe et dans les DOM diminue de 23 à 15 Go. L’offre reste limitée à la 4G.

RED by SFR retire également de son catalogue son forfait 200 Go, auparavant facturé 13,99 euros par mois. Les clients recherchant une enveloppe plus importante doivent désormais se tourner vers le forfait 250 Go 5G Voyage, proposé à 15,99 euros par mois, avec 35 Go utilisables dans 137 destinations.

Des hausses qui touchent aussi les clients existants

Chez SFR comme chez RED by SFR, certains abonnés ont reçu un SMS ou un e-mail leur annonçant une augmentation. Des hausses de 4,49 euros par mois pour certains forfaits SFR, sans contrepartie annoncée.

Voici ce qu’indique l’opérateur dans son e-mail :

Afin de continuer à vous proposer une expérience de qualité au quotidien, toujours plus fluide et toujours plus rapide, nous vous informons que le tarif de votre abonnement augmentera de 1,99€ par mois à  compter de votre prochaine facture. Et pour vous permettre de profiter d’encore plus d’Internet mobile, nous vous offrons chaque mois 20Go supplémentaires utilisables en France métropolitaine, automatiquement et sans engagement, à compter de votre prochaine facture également.

Toujours dans son e-mail, l’opérateur indique que « conformément à l’article L.224-33 du code de la consommation, vous avez la possibilité de résilier votre contrat sans frais et sans pénalité si vous n’acceptez pas ces nouvelles conditions contractuelles ». Cela étant dit, les clients RED by SFR se sentent pas vraiment concernés puisque leur forfait se veut sans engagement. Ils pouvaient déjà résilier ou partir chez un autre opérateur sans payer de frais.

Les évolutions concernent ainsi à la fois les prix, les volumes de données pour Internet et le catalogue des offres. RED by SFR applique par exemple une hausse de 1 euro sur son forfait 100 Go tout en ajoutant 20 Go de data, tandis que d’autres abonnés voient leur prix augmenter sans avantage supplémentaire.

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