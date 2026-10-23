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Spotify renforce le contrôle après les abus de l’abonnement Famille

3 min.
23 Oct. 2026 • 20:54
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Spotify durcit les vérifications de son abonnement Premium Famille pour empêcher le partage entre personnes qui ne vivent pas sous le même toit. La plateforme de streaming déploie une vérification par QR Code et accorde sept jours aux membres concernés pour confirmer leur situation. Le co-PDG de l’entreprise, Alex Norström, présente cette mesure comme une simple amélioration des contrôles existants et non comme une nouvelle offensive contre le partage de comptes.

Spotify Logo

Un QR Code pour vérifier que les abonnés Spotify vivent ensemble

Le fonctionnement est simple : le gestionnaire de l’abonnement affiche un QR Code depuis son téléphone, que les autres membres doivent scanner avec leur propre appareil. L’opération vise à confirmer qu’ils résident bien dans le même foyer, une condition déjà prévue par les règles de l’offre Famille de Spotify.

Les membres sollicités disposent de sept jours après la notification pour effectuer cette vérification. Le code change régulièrement, ce qui complique son utilisation à distance. Cette méthode vise notamment les amis ou les membres d’une famille qui partagent un abonnement alors qu’ils vivent à des adresses différentes.

Les conséquences peuvent être importantes pour les utilisateurs qui ne répondent pas à temps. Un membre qui manque le délai ou ne parvient pas à valider sa situation ne pourra pas rejoindre un autre abonnement Famille ou Duo pendant 12 mois. Il pourra toutefois souscrire un abonnement Premium individuel.

Cette restriction risque de compliquer la situation des personnes qui utilisent légitimement un abonnement partagé, mais ne peuvent pas facilement se retrouver avec le gestionnaire pour scanner le code. La vérification implique en effet que les deux téléphones soient au même endroit au moment de l’opération.

Spotify parle d’une amélioration continue

Interrogé lors de la présentation des résultats trimestriels de l’entreprise, Alex Norström a minimisé la portée de cette évolution. Selon le co-PDG, l’abonnement Famille existe depuis près de 12 à 13 ans et représente une part importante des abonnés de Spotify. Le service de streaming musical doit donc améliorer régulièrement ses méthodes de vérification car les utilisateurs finissent par trouver des moyens de contourner les contrôles.

Spotify présente ainsi cette mesure comme un processus continu, sans date de fin prévue. L’objectif est de mieux faire respecter les conditions de l’offre et de limiter les partages entre foyers distincts, susceptibles de réduire le nombre d’abonnements individuels payants.

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