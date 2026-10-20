Spotify renforce les podcasts payants avec des avantages en plus

Spotify déploie dans 34 pays, dont la France, une nouvelle formule permettant aux créateurs de podcasts de proposer des avantages payants à leurs auditeurs les plus fidèles. Épisodes bonus, accès anticipé, publicité réduite : Spotify veut diversifier les revenus des créateurs et renforcer leur relation avec leur communauté.

Des abonnements qui vont au-delà des épisodes bonus

Spotify lance officiellement sa fonctionnalité « Memberships » (Adhésions) qui permet aux créateurs de podcasts de proposer plusieurs niveaux d’adhésion payants. Les avantages peuvent inclure des épisodes audio ou vidéo exclusifs, un accès anticipé aux nouvelles publications ou encore une expérience avec moins de publicités. Les créateurs choisissent les prestations proposées et peuvent adapter leurs prix selon les formules.

Les adhésions sont accessibles depuis la page du podcast sur Spotify. Les utilisateurs peuvent y consulter les avantages, souscrire et accéder aux contenus réservés aux membres. Le paiement s’effectue sur le Web et non via un achat intégré dans l’application. Spotify prévoit aussi d’ajouter des badges de membre et des clips de bienvenue afin de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté.

Spotify indique que les créateurs conservent 90 % des revenus générés par les adhésions, les 10 % restants correspondant aux frais de la plateforme. Les créateurs de podcasts peuvent combiner cette source de revenus avec la publicité et le Spotify Partner Program, sans devoir abandonner leurs autres moyens de monétisation. L’objectif est de leur permettre de générer des revenus récurrents auprès de leurs auditeurs les plus engagés.

Pour accéder au système, un podcast doit être hébergé sur Spotify for Creators ou Megaphone, totaliser au moins 100 heures d’écoutes, compter 100 auditeurs ou spectateurs et avoir publié au minimum trois épisodes. Spotify met également à disposition des outils promotionnels, des essais gratuits et des statistiques pour aider les créateurs à développer leur base d’abonnés.

Spotify veut rivaliser avec Patreon et YouTube

Avec cette offre, Spotify se rapproche du modèle de plateformes comme Patreon, où les fans financent directement les créateurs en échange d’avantages. La nouveauté ne se limite toutefois pas au contenu exclusif : les adhésions peuvent aussi récompenser la fidélité par un accès privilégié ou une expérience d’écoute différente. Spotify entend ainsi rendre la monétisation plus accessible au sein de son propre écosystème, alors que la vidéo prend une place croissante dans son offre de podcasts.

Le lancement prolonge une stratégie présentée en mai lors de l’Investor Day de Spotify, où l’entreprise avait annoncé vouloir développer des expériences plus interactives et de nouvelles sources de revenus pour les créateurs. Le succès des adhésions dépendra désormais de la capacité des créateurs de podcasts à proposer des avantages suffisamment intéressants pour convaincre leurs auditeurs de payer régulièrement, tout en maintenant l’attrait de leurs contenus gratuits.