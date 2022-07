Spotify annonce les podcasts vidéo pour la France et 5 autres pays

Les podcasts vidéo de Spotify font leurs débuts dans six pays : France, Allemagne, Italie, Espagne, Mexique et Brésil. Ils étaient jusqu’à présent réservés aux pays anglophones, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« Ce sont des marchés avec des communautés de créateurs de podcasts particulièrement fortes qui ont montré un appétit sain pour de nouvelles façons de créer et de vivre les podcasts », explique Spotify. « Les podcasters natifs de la vidéo auront désormais accès à l’audience de Spotify dans le monde entier, tandis que les podcasters natifs de l’audio pourront commencer à expérimenter la vidéo et proposer un contenu avec lequel leurs auditeurs pourront s’engager plus profondément », ajoute la société.

Les podcasts vidéo ont été en test en 2020. Ils sont ensuite arrivés chez davantage d’utilisateurs l’année suivante grâce à la plateforme Anchor (rachetée par Spotify). Mais comme dit précédemment, cela concernait seulement les pays anglophones. Il y a aujourd’hui une ouverture vers d’autres régions.

Spotify s’est fortement concentré sur les podcasts pour en faire un succès commercial après avoir dépensé plus d’un milliard de dollars pour des acquisitions connexes. Le mois dernier, le PDG de la société Daniel Ek a déclaré que son groupe était en mode investissement pour les podcasts, mais qu’il pensait que ce secteur avait un potentiel de 40 à 50% de marge brute. Spotify a également lancé un test en Nouvelle-Zélande pour permettre aux utilisateurs d’enregistrer et de publier un podcast directement depuis l’application mobile, sans aucun outil supplémentaire.