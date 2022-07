Spotify teste un outil de création de podcast depuis son application

Spotify teste actuellement un nouvel outil au sein même de son application pour faciliter la création de podcasts. L’idée est de faciliter cette tâche afin que davantage de personnes créent du contenu et le postent.

Le nouvel outil dans l’application de Spotify permet d’enregistrer, éditer et publier des podcasts. Le premier test a fait ses débuts en juin en Nouvelle-Zélande et il n’y a pas besoin d’avoir du matériel spécifique. Il suffit de toucher le bouton « + » dans le coin inférieur droit de l’application du service de streaming. Les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner « Enregistrer un podcast ». Il y a également une option « Créer une liste de lecture ».

L’option d’enregistrement de podcast dirige les utilisateurs vers une page d’accueil où ils peuvent appuyer sur le bouton d’enregistrement pour commencer à créer du contenu. La vidéo dans le tweet ci-dessous indique que les utilisateurs peuvent enregistrer en une seule prise ou mettre l’enregistrement en suspens pour faire des pauses. Une fois l’enregistrement terminé, les utilisateurs sont en mesure de modifier leurs extraits en coupant l’audio ou en ajoutant une musique de fond à partir d’une liste de pistes prédéfinies. Enfin, il est possible d’ajouter un titre, une description et plus encore.

Ever had an idea that was too good not to be shared? Now you can share it and have your voice on Spotify, in minutes. pic.twitter.com/KKr6L6InH6

— Spotify New Zealand (@SpotifyNZ) June 16, 2022