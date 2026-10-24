Les data centers d’IA se heurtent désormais à une pénurie de câbles électriques

La course aux centres de données d’intelligence artificielle se heurte à un équipement bien moins spectaculaire que les processeurs : les câbles nécessaires à leur alimentation électrique. Nexans alerte sur des capacités de production mondiales sous tension, que les industriels ne peuvent pas augmenter aussi vite que les promoteurs souhaitent raccorder leurs nouveaux sites.

Trois ans pour ajouter une ligne de production

Interrogé par Reuters, Vincent Piquet, directeur financier de Nexans, estime qu’il faut environ trois ans pour construire une nouvelle ligne destinée aux câbles à isolation en polyéthylène réticulé, également appelé XLPE. Ces installations, connues dans l’industrie sous le nom de lignes CV, nécessitent des équipements spécialisés, des infrastructures adaptées et une montée en cadence. La demande peut accélérer en quelques mois ; l’outil industriel, lui, se développe sur plusieurs années.

La difficulté tient aussi à la diversité des équipements nécessaires. Avant d’atteindre les serveurs, l’électricité doit être acheminée depuis le réseau, passer par des postes et des transformateurs, puis être distribuée dans les bâtiments. Les câbles utilisés à ces différentes étapes répondent à des contraintes propres de tension, d’isolation, de température et de sécurité. Un produit disponible en stock ne peut donc pas remplacer indifféremment celui prévu pour une installation. Selon Vincent Piquet, les sites les plus imposants mobilisent proportionnellement davantage de câbles de moyenne tension, ce qui accentue la pression sur cette partie de l’offre.

Les acheteurs cherchent dès lors à réserver leur approvisionnement beaucoup plus longtemps à l’avance. Le dirigeant cite Enedis, passé d’accords essentiellement annuels à des contrats de six ou sept ans. Pour un fabricant, ces engagements apportent une visibilité utile pour planifier sa production et décider d’investir. Ils illustrent aussi la concurrence entre les besoins des centres de données et ceux des réseaux électriques, qui doivent eux-mêmes être renforcés pour accompagner l’électrification.

Produire de l’électricité ne suffit pas à raccorder un site

Les difficultés dépassent toutefois la seule disponibilité des câbles. Au Texas, la multiplication des projets a conduit à suspendre de nouveaux raccordements dans l’attente d’un examen des demandes concernées. Google cherche de son côté à sécuriser sa fourniture avec un contrat nucléaire portant sur 3,59 GW. Disposer d’une production réservée ne règle cependant pas, à lui seul, l’acheminement du courant jusqu’aux bâtiments.

Le risque peut même peser sur les engagements contractuels. En septembre, Oracle a adressé un avis de force majeure à une filiale de Blue Owl développant un centre de données au Nouveau-Mexique, en évoquant de possibles difficultés à obtenir une puissance électrique suffisante. Ce cas concerne l’alimentation du projet dans son ensemble : il ne permet pas d’attribuer le problème à une pénurie précise de câbles.

L’Europe présente un profil différent. Vincent Piquet estime que les réseaux de certains pays du Nord facilitent davantage les raccordements, mais que les procédures réglementaires ralentissent des projets. Il anticipe aussi une expansion moins marquée qu’aux États-Unis, en raison d’une capacité d’investissement privé plus limitée et d’un rôle plus important du financement public.

Nexans prévoit de renforcer ses capacités en moyenne tension

Dans son communiqué financier publié le 22 octobre, Nexans annonce une croissance organique de 9 % au troisième trimestre 2026 et de 3,9 % sur les neuf premiers mois de l’année. Les activités PWR-Grid et PWR-Connect progressent respectivement de 14,8 % et de 10,5 % sur le trimestre. Ces résultats couvrent plusieurs marchés de l’électrification ; le groupe ne publie pas de chiffre d’affaires isolant les seuls centres de données d’IA.

Nexans prévoit également d’investir environ 62 millions d’euros au cours des prochaines années pour augmenter sa production d’accessoires de moyenne tension en Europe et aux États-Unis. Le groupe indique que ses capacités européennes sont saturées et que les investissements américains doivent notamment réduire les délais pour répondre aux besoins des centres de données et des réseaux électriques.