Des publicités en ligne utilisées pour infecter des appareils avec des logiciels espions zero-click

Une simple publicité peut désormais devenir une porte d’entrée pour un logiciel espion gouvernemental, sans clic ni interaction de la victime. Citizen Lab affirme avoir identifié la première preuve technique publique d’attaques zero-click diffusées par l’intermédiaire de réseaux publicitaires, une méthode baptisée « AdFection » par les chercheurs.

Des publicités ciblées transformées en vecteurs d’infection

L’enquête met en cause Discover-Tech, société israélienne présentant ses activités comme relevant de la publicité numérique. Sa plateforme Controlium aurait permis à des entreprises spécialisées dans les logiciels espions de désanonymiser des utilisateurs, d’identifier précisément leurs appareils puis de leur transmettre du code malveillant au moment de l’affichage d’une publicité.

Citizen Lab relie notamment cette infrastructure à Candiru, désormais connue sous le nom Integrity Labs, et à Bindecy. Au moins 45 ordinateurs Windows appartenant au groupe Al Jazeera auraient été ciblés en 2024 et 2025 par le spyware de Candiru. Et contrairement aux campagnes de cyberattaque classiques, aucune pièce jointe ni lien piégé n’était nécessaire.

Cette technique marque donc une nouvelle étape après les nombreuses attaques zero-click associées à Pegasus, qui exploitaient directement des failles dans les smartphones.

Des milliards d’enchères publicitaires exposées

Les chercheurs ont retrouvé près de quatre milliards d’enregistrements d’enchères publicitaires liés à Discover-Tech. Ses annonces auraient été diffusées sur près de 200 000 applications et sites, y compris sur des réseaux utilisés par des administrations, infrastructures critiques et organismes internationaux.

Google et plusieurs acteurs publicitaires ont depuis coupé ou suspendu les accès de Discover-Tech. L’affaire rappelle aussi combien les identifiants publicitaires peuvent devenir des outils de surveillance, comme l’avait déjà montré l’écosystème des logiciels espions commerciaux.

Citizen Lab recommande aux personnes susceptibles d’être ciblées de désactiver le suivi publicitaire, voire de bloquer les annonces lorsque cela est possible. L’enjeu dépasse désormais la publicité malveillante traditionnelle : l’infrastructure mondiale conçue pour suivre les consommateurs peut aussi devenir, entre de mauvaises mains, une redoutable infrastructure d’espionnage.