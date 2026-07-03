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Pegasus : un eurodéputé chargé d’enquêter sur le logiciel espion a lui-même été ciblé

3 min.
3 Juil. 2026 • 9:40
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L’affaire Pegasus prend une dimension particulièrement troublante en Europe. Stelios Kouloglou, ancien eurodéputé grec et membre de la commission PEGA chargée d’examiner les abus liés aux logiciels espions, a été visé à plusieurs reprises par Pegasus alors qu’il participait aux travaux parlementaires sur ces mêmes pratiques de surveillance.

Trois intrusions détectées pendant les travaux de la commission PEGA

Les analyses de Citizen Lab, le laboratoire de recherche de l’université de Toronto spécialisé dans les menaces numériques, concluent que l’iPhone de Stelios Kouloglou a été compromis au moins trois fois entre octobre 2022 et mars 2023. Les attaques auraient exploité une vulnérabilité d’iOS désormais corrigée, mais dont le correctif n’était pas encore installé sur l’appareil visé.

Stelios Kouloglou

Il s’agissait d’attaques dites « zero-click » : aucune action de la victime n’était nécessaire pour permettre l’infection. Une fois installé, Pegasus peut donner accès à des messages, des photos, des données de localisation et, selon la configuration utilisée, à certains capteurs du téléphone.

Un ciblage intervenu à des moments sensibles

La première compromission identifiée remonte au 21 octobre 2022, alors que la commission PEGA travaillait sur son premier rapport consacré à l’utilisation de logiciels espions en Europe. Deux nouvelles intrusions auraient ensuite eu lieu les 6 et 7 mars 2023, pendant un déplacement entre Athènes et Bruxelles, à l’approche de la finalisation des conclusions du comité.

Projet Pegasus

Citizen Lab n’attribue pas l’opération à un État précis. Les chercheurs relèvent néanmoins des similitudes avec une campagne ayant visé des journalistes et militants russophones en exil. Le lien technique ne permet pas, à lui seul, d’identifier le commanditaire.

Une atteinte directe au travail démocratique

Stelios Kouloglou a dénoncé une attaque visant autant sa vie privée que sa mission parlementaire. « Quand vous réalisez que votre vie privée est examinée par des gens très dangereux, vous vous mettez en colère », a déclaré l’ex-eurodéputé. Cette révélation inquiétante aura eu au moins le mérite de relancer les appels à un encadrement beaucoup plus strict des logiciels espions commerciaux au sein de l’Union européenne.

SOURCETechcrunch

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