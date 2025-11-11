NSO Group (Pegasus) : un consortium américain prend les rênes du géant israélien de la surveillance

Le rachat couvait depuis plusieurs semaines, mais c’est désormais officiel : l’entreprise israélienne NSO Group – à l’origine du logiciel espion Pegasus – a été reprise par un consortium d’investisseurs américains, dirigé selon les médias par le producteur hollywoodien Robert Simonds. Le montant exact de l’opération n’a pas été rendu public, mais il s’élèverait à plusieurs dizaines de millions de dollars. NSO confirme une « prise de contrôle majoritaire » tout en assurant que son siège et ses équipes basées en Israël resteront soumis aux autorités locales, notamment au ministère de la Défense israélien.

Un changement d’actionnariat sous haute surveillance

Malgré ce transfert, NSO demeure sous le coup de plusieurs sanctions : en 2021, la société a été inscrite sur la l’Entity List du département américain du Commerce, (liste des sociétés qui ne peuvent pas commercer avec des entreprises US). En 2023, NSO Group avait déjà connu une restructuration managériale d’ampleur après plusieurs revers financiers. « Cette acquisition pourrait donner un nouveau souffle à l’entreprise, mais notre inquiétude reste : jusqu’à quel point le contrôle étasunien va modifier, ou non, ses pratiques ? » se demande l’analyste John Scott‑Railton.

Éthique, gouvernance et impacts sur la cybersurveillance

Pour rappel, NSO a été accusée à maintes reprises d’avoir facilité des campagnes de surveillance ciblant journalistes, activistes et opposants politiques à travers le monde. Cette nouvelle acquisition s’accompagne donc de grosses attentes en matière de gouvernance : mise en place de chartes internes, vérifications plus strictes des clients, etc.. Certains observateurs redoutent que la société ne glisse vers un marché nord-américain de l’espionnage ciblé, tout en contournant les régulations existantes, une crainte d’autant plus vive que Robert Simonds est un proche de Trump.

Jadis symbole du “spyware” international, NSO tente aujourd’hui un retour en grâce sous pavillon américain. Les prochains mois seront déterminants pour mesurer l’impact réel de cette dynamique : véritable « réinvention » ou persistance d’une technologie largement controversée ?

