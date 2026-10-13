Antimatière : un « signal » détecté au-delà de la Voie lactée intrigue les astronomes

La Voie lactée pourrait laisser s’échapper beaucoup plus d’antimatière qu’on ne le pensait. En analysant plus de vingt ans d’observations du télescope spatial INTEGRAL de l’ESA, des astronomes ont identifié plusieurs émissions gamma susceptibles de provenir de positrons s’annihilant avec des électrons en dehors du disque galactique.

Des rayons gamma à 511 keV loin du centre galactique

L’étude, publiée dans Astronomy & Astrophysics par Thomas Siegert et Hiroki Yoneda, s’intéresse à la raie gamma de 511 keV, signature caractéristique de l’annihilation entre matière et antimatière. Ce phénomène se produit lorsqu’un positron, l’équivalent antimatière de l’électron, rencontre un électron et que leur masse est convertie en énergie.

Cette émission est connue depuis longtemps au centre de notre galaxie et nourrit plusieurs hypothèses sur les mystérieux rayonnements gamma de la Voie lactée. Les nouvelles cartes d’INTEGRAL révèlent toutefois des zones lumineuses à haute latitude galactique.

Des positrons pourraient s’échapper de la Voie lactée

Les deux régions les plus marquées coïncident avec le courant magellanique et le complexe C, d’immenses structures gazeuses entourant notre galaxie. Les chercheurs envisagent donc que des positrons produits dans la Voie lactée puissent s’y échapper avant de rencontrer de la matière et de s’annihiler.

Si cette interprétation est correcte, notre galaxie pourrait produire jusqu’à 1044 positrons par seconde, soit davantage que les estimations obtenues uniquement à partir des annihilations observées dans son milieu interstellaire. D’autres signaux apparaissent vers des concentrations de galaxies proches, notamment Andromède, dont les satellites continuent de réserver des surprises.

La prudence reste néanmoins indispensable : certains points lumineux pourraient encore provenir d’artefacts instrumentaux. Le futur télescope gamma COSI de la NASA, attendu en 2027, devrait disposer de la sensibilité nécessaire pour tester cette hypothèse. Ces observations pourraient alors compléter les recherches menées en laboratoire, où le CERN progresse également dans l’étude de l’antimatière, et éclairer un peu plus l’un des grands mystères de l’Univers.