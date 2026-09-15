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Andromède XXXV : une minuscule galaxie découverte par Hubble bouscule les modèles cosmologiques

3 min.
15 Sep. 2026 • 9:45
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Une galaxie presque invisible située aux abords d’Andromède oblige les astronomes à revoir certaines idées sur l’évolution des plus petites structures de l’Univers. Baptisée Andromède XXXV, elle est la galaxie satellite la plus petite et la moins lumineuse jamais identifiée autour de M31, notre grande voisine située à environ 2,5 millions d’années-lumière de la Terre.

Une galaxie minuscule révélée grâce à Hubble

L’objet a été identifié par une équipe dirigée par des chercheurs de l’université du Michigan après l’analyse de vastes ensembles de données, puis confirmé grâce au télescope spatial Hubble. La découverte montre que des galaxies naines extrêmement discrètes peuvent être détectées au-delà de l’environnement immédiat de la Voie lactée.

Andromede Plus Petite Galaxie

Andromède XXXV ne contiendrait qu’environ 20 000 masses solaires en étoiles. Eric Bell, professeur d’astronomie à l’université du Michigan, la décrit comme « la galaxie la plus faible que nous puissions trouver autour de nous », ajoutant qu’elle est « inattendue à bien des égards ». La découverte rappelle celle d’autres galaxies presque invisibles détectées grâce à Hubble.

La formation des étoiles a duré étonnamment longtemps

Le véritable mystère vient de l’âge de ses étoiles. Les petites galaxies satellites de la Voie lactée abritent généralement des populations stellaires très anciennes, leur formation ayant cessé il y a environ 10 milliards d’années. Andromède XXXV possède au contraire des étoiles vieilles d’environ 6 milliards d’années, signe qu’elle a réussi à continuer à produire de nouveaux astres plusieurs milliards d’années plus longtemps.

Cette résistance étonne les chercheurs. Les modèles suggèrent que les minuscules galaxies auraient dû perdre rapidement leur gaz sous l’effet du rayonnement cosmique et de l’influence des grandes galaxies voisines. Les données pourraient donc obliger les scientifiques à revoir la manière dont ces systèmes perdent leur matière, peut-être progressivement aspirée par leur galaxie hôte.

Ces travaux rejoignent d’autres découvertes montrant que les galaxies naines peuvent réserver d’importantes surprises, tandis que les observations modernes continuent de redessiner notre compréhension de l’évolution des galaxies. Andromède XXXV pourrait ainsi n’être que la première d’une nouvelle population d’objets ultrafaibles encore dissimulés dans notre voisinage cosmique.

SOURCEFutura-Sciences

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