Blade Runner 2099 : la nouvelle bande-annonce tease le mystère des réplicants

La nouvelle bande-annonce de Blade Runner 2099 donne un aperçu plus précis du futur sombre imaginé par Prime Video, avec Michelle Yeoh et Hunter Schafer en tête d’affiche. Dévoilée lors de la New York Comic Con, elle annonce une enquête autour d’un réplicant fugitif, cinquante ans après les événements de Blade Runner 2049.

La série nous transporte en 2099 dans une version renaissante de Los Angeles où l’équilibre entre humains et réplicants a basculé. Silka Luisa, créatrice et showrunneuse du projet, a confirmé lors du panel que le soulèvement des réplicants évoqué dans les films a bien eu lieu et que les humains ont perdu. Les créations ont donc dépassé leurs créateurs, ouvrant une nouvelle ère dont les conséquences restent à découvrir.

La bande-annonce met en scène Cora, interprétée par Hunter Schafer, une fugitive qui tente d’échapper à son passé en adoptant une nouvelle identité : celle d’une Blade Runner. Elle se retrouve contrainte de faire équipe avec Olwen, incarnée par Michelle Yeoh, une réplicante dont les jours sont comptés. Ensemble, elles doivent retrouver un réplicant en fuite qui détient un secret susceptible de faire s’effondrer la fragile société de la ville. Le premier trailer de la série avait été diffusé en juillet.

Une nouvelle histoire dans l’univers de Blade Runner

Au-delà de l’enquête, la série Blade Runner 2099 reprend les grandes questions existentielles qui traversent la franchise : la mortalité, l’identité et la frontière entre l’humain et l’artificiel. La situation d’Olwen, confrontée à la fin imminente de son existence, fait écho aux réplicants des précédents films, tandis que le nouvel ordre mondial déplace le débat à l’échelle d’une civilisation entière. La série entend ainsi prolonger les thèmes du film original de Ridley Scott, sorti en 1982, et de sa suite réalisée par Denis Villeneuve en 2017.

Le casting comprend également Dimitri Abold et Lewis Gribben, ainsi que Katelyn Rose Downey, Tom Burke, Sheila Atim et Matthew Needham. Silka Luisa dirige la création de cette mini-série, avec Ridley Scott parmi les producteurs exécutifs. La première saison comptera huit épisodes, tous disponibles le 25 novembre sur Prime Video.