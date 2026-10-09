Daredevil: Born Again réunit officiellement les Defenders pour sa saison 3

Marvel a confirmé la réunion des Defenders dans la troisième et dernière saison de Daredevil: Born Again. Charlie Cox, Krysten Ritter et Finn Jones sont apparus ensemble au New York Comic Con, où le studio a montré de premières images réunissant Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage.

Une réunion désormais officielle

La présence de plusieurs héros avait déjà été suggérée par des photos prises sur le tournage. L’annonce de Marvel change toutefois le statut de l’information : la réunion n’est plus une déduction tirée d’images volées, mais un élément assumé de la promotion de la saison 3. Charlie Cox reprend Matt Murdock, Krysten Ritter incarne Jessica Jones et Finn Jones revient dans le rôle de Danny Rand, alias Iron Fist. Mike Colter, absent de la scène du Comic Con, est également attendu en Luke Cage.

Le quatuor s’était retrouvé pour la dernière fois dans la minisérie The Defenders, diffusée en 2017 sur Netflix. Les quatre séries individuelles ont depuis rejoint Disney+, puis Marvel a progressivement réintroduit ces personnages dans son univers télévisuel. Jessica Jones et Luke Cage avaient déjà réapparu dans les saisons précédentes de Born Again ; le retour d’Iron Fist complète cette fois la formation originale.

Le compte rendu officiel de Marvel parle d’une réunion des Defenders et confirme la présentation d’un premier aperçu de la saison. Les images n’ont pas été mises en ligne, ce qui limite pour l’instant leur diffusion au public présent à New York.

Des badges, une prison et un costume improvisé

Le teaser projeté pendant le panel montre Jessica Jones, Luke Cage et Danny Rand recevant des badges de police. Jessica remarque qu’un quatrième manque, une manière directe d’annoncer que Matt Murdock ne se trouve pas encore à leurs côtés. La saison précédente s’est terminée sur une inversion des rôles : Wilson Fisk est libre tandis que Matt, après avoir révélé être Daredevil, se retrouve derrière les barreaux.

Les nouvelles images prolongent cette situation. Matt porte une tenue de prisonnier et semble accepter de payer pour les actes commis en affrontant Fisk. Une séquence le montre néanmoins déchirer sa combinaison orange afin d’improviser un masque et des protections avant un combat avec d’autres détenus. Bullseye apparaît aussi dans une tenue sombre plus proche de son costume des comics, tandis qu’un plan montre Fisk en pleine colère.

La saison semble donc articuler deux récits : la survie de Matt en prison et l’action des Defenders à l’extérieur. Les badges confiés au trio suggèrent une coopération avec les autorités, mais Marvel n’a pas expliqué qui les remet ni dans quel cadre. Le montage présenté au Comic Con ne permet pas davantage de savoir combien d’épisodes réuniront réellement les quatre héros.

Un dernier chapitre prévu en 2027

Cette réunion constitue la principale nouveauté par rapport à l’annonce déjà connue de l’arrêt de la série. Nous vous avions rapporté que Daredevil: Born Again s’achèverait avec sa saison 3 ; le panel apporte désormais une confirmation officielle de la place des Defenders et un premier aperçu de leur dynamique.

Marvel vise une diffusion en 2027 sur Disney+, sans communiquer de date précise pendant le panel. Le tournage est terminé et la saison se trouve en postproduction. Charlie Cox a évoqué avec humour le retour possible de la campagne de fans « Save Daredevil », déjà mobilisée après l’annulation de la première série Netflix, mais cette réaction ne vaut pas annonce d’une suite ni d’un nouveau programme consacré aux Defenders.

Le studio n’a pas publié de bande-annonce complète, de durée d’épisodes ni de calendrier détaillé. Les images du Comic Con confirment donc la réunion et la situation de départ, mais elles ne disent pas encore si cette dernière saison servira également de point de lancement à d’autres aventures pour Jessica Jones, Luke Cage ou Iron Fist.