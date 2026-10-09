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Zodiac : Marvel annonce une nouvelle série d’espionnage pour 2028

4 min.
9 Oct. 2026 • 17:25
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Marvel Television a officialisé Zodiac, une nouvelle série d’espionnage destinée à Disney+ en 2028. Dévoilé lors du New York Comic Con, le projet entrera en production à Londres au printemps 2027 et doit lancer son casting dans les prochaines semaines, mais le studio garde encore secrets ses personnages comme son intrigue.

Zodiac Logo Card

Une série Marvel entourée de secrets

L’annonce est volontairement minimaliste. Marvel a présenté un titre, une fenêtre de diffusion et un logo, sans nommer de scénariste, de réalisateur ni de membre de la distribution. Brad Winderbaum, responsable de Marvel Television, a toutefois confirmé que le projet serait un thriller d’espionnage et que sa production commencerait au printemps 2027 à Londres. La série est annoncée sur Disney+ pour 2028.

Le choix du mot Zodiac ouvre plusieurs pistes, sans en confirmer aucune. Dans les comics Marvel, ce nom a notamment désigné différentes organisations criminelles inspirées des douze signes astrologiques, ainsi qu’un artefact lié à leurs pouvoirs. Le logo dévoilé à New York contient, selon Winderbaum, plusieurs indices cachés et une référence visuelle à l’univers du S.H.I.E.L.D. Il serait pourtant prématuré d’en déduire le casting ou les héros : le studio n’a encore associé officiellement aucun personnage à la série.

L’annonce publiée par Marvel précise que les premiers noms du casting doivent être communiqués dans les semaines qui viennent. Cette chronologie laisse au projet environ un an de tournage et de postproduction avant sa fenêtre de lancement.

Un nouveau projet dans une programmation plus resserrée

Zodiac arrive dans un paysage télévisuel Marvel moins chargé qu’au début de l’ère Disney+. Le studio a réduit le nombre de séries produites simultanément et privilégie désormais des saisons plus espacées. Cette annonce compte donc davantage qu’un simple nom ajouté à une longue liste : il s’agit du premier nouveau projet en prises de vues réelles présenté officiellement depuis plusieurs révisions de calendrier.

Marvel continue parallèlement d’exploiter ses personnages déjà installés. VisionQuest vient ainsi de dévoiler une nouvelle bande-annonce avant son lancement, tandis que Daredevil: Born Again doit se terminer avec sa troisième saison. Zodiac pourrait permettre au studio de revenir au registre du complot et des opérations clandestines, terrain déjà exploré par Captain America: The Winter Soldier et Secret Invasion, sans qu’un lien narratif avec ces œuvres soit pour l’instant annoncé.

Le tournage londonien ne donne pas davantage d’indication certaine sur l’histoire. La capitale britannique accueille régulièrement des productions Marvel pour des raisons de studios, d’équipes techniques et de décors, même lorsque l’action se déroule ailleurs. Il faudra donc attendre le synopsis et les premiers rôles avant de savoir si Londres apparaîtra réellement à l’écran.

Ce que l’on sait, et ce qui reste à confirmer

Les éléments fermes tiennent en quelques points : Zodiac est une série Marvel Television, elle adoptera la forme d’un thriller d’espionnage, son tournage doit commencer au printemps 2027 et Disney+ la prévoit en 2028. Le titre et le logo sont officiels, de même que l’ouverture prochaine du casting.

Tout le reste demeure ouvert. Marvel n’a pas indiqué le nombre d’épisodes, la durée de la saison, la place du projet dans la chronologie de son univers ni les pays où le tournage se poursuivra après Londres. Aucun personnage des comics n’a été confirmé et le studio n’a diffusé ni image de production ni bande-annonce. Le logo sert donc pour l’instant de premier jeu de piste, mais pas encore de synopsis déguisé.

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