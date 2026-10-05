Trump crée sa « Super Intelligence Force » pour piloter la stratégie américaine sur l’IA

Donald Trump a désigné Jay Clayton, directeur du renseignement national américain, pour diriger la nouvelle Super Intelligence Force (SIF), une task force fédérale consacrée à l’intelligence artificielle. Le président américain continue ainsi d’utiliser l’expression « super intelligence » pour désigner une technologie qu’il considère comme stratégique dans la compétition internationale.

Jay Clayton prend la tête de la politique fédérale sur l’IA

Clayton présidera le groupe, accompagné de trois vice-présidents : Andrew Ferguson, patron de la Federal Trade Commission, Emil Michael, directeur technologique du Pentagone, et Scott Kupor, directeur de l’Office of Personnel Management.

Cette annonce concrétise le projet d’AI Force dévoilé en septembre. La nouvelle structure devra coordonner les relations du gouvernement avec les entreprises d’IA, les opérateurs d’infrastructures critiques, les organisations d’intérêt public, les consommateurs et différents acteurs de la société civile.

120 jours pour définir le rôle du gouvernement

La SIF disposera de 120 jours pour examiner les opportunités et les risques liés aux systèmes d’IA et préciser le degré d’intervention souhaitable des autorités fédérales. Le groupe devra également étudier les mesures que le Congrès pourrait être amené à prendre.

Sa création intervient quelques jours après un accord volontaire conclu avec plusieurs géants de l’IA, portant notamment sur des contrôles de sécurité et des audits.

La rivalité avec la Chine reste au premier plan

Pour Jay Clayton, conserver l’avance américaine constitue un enjeu de sécurité nationale. « Le risque de ne pas être premier est élevé », estime Clayton, en référence bien sûr à la compétition technologique avec la Chine.

Cette nouvelle ligne prolonge la stratégie d’une administration qui a déjà rejeté les appels à ralentir fortement le développement de l’IA. La Super Intelligence Force devra désormais transformer cette priorité politique en recommandations concrètes, à la frontière entre innovation, sécurité nationale et encadrement technologique.