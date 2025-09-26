Trump signe un décret validant la cession de la branche américaine de TikTok

Cette fois, il semble bien que ce ne soit pas du bluff : dans la soirée du 25 septembre 2025, Donald Trump a signé un décret exécutif validant un accord de cession des activités américaines de TikTok. Cette mesure intervient alors qu’une loi adoptée en 2024 impose à ByteDance de se séparer de TikTok ou d’être interdit de marché américain. Le décret offre une prolongation de 120 jours (une de plus) pour finaliser la transaction, tout en certifiant que le montage prévu répond aux exigences de sécurité nationale.

Structure du nouveau TikTok US et enjeux de contrôle

La nouvelle entité TikTok US sera valorisée à environ 14 milliards de dollars, avec évidemment une majorité de capitaux américains — Oracle, Silver Lake, MGX — et une participation résiduelle de moins de 20 % pour ByteDance. Le décret stipule que l’algorithme du réseau social sera licencié sous contrôle américain et réentraîné avec des données locales. En outre, un conseil d’administration de sept membres sera principalement composé de citoyens américains (probablement des dirigeants de grands groupes), ByteDance ne disposant que d’un seul siège (exclu des comités de sécurité).

Tout n’est pas encore réglé

Le plan de cession signé par Trump ne lève pas toutes les interrogations : certains élus réclament une transparence totale sur l’algorithme et le processus de décision, craignant que des influences étrangères puissent perdurer dans ce nouveau contexte. De même, l’accord doit encore recevoir l’aval chinois pour être pleinement effectif (ce qui n’est donc pas encore fait au moment d’écrire ces lignes). La solution mise en place par l’administration Trump apparaît comme un compromis qui à priori préserve l’accès à TikTok tout en répondant aux craintes concernant la sécurité nationale.

En libérant TikTok de l’ombre juridique d’une interdiction imminente, le décret pose les jalons d’une refonte radicale de sa gouvernance américaine. Cette transaction sera toutefois scruté de très près, tant au niveau de sa mise en pratique que de ses modalités futures.