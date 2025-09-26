TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Trump signe un décret validant la cession de la branche américaine de TikTok
Apps Mobiles et Tablettes

Trump signe un décret validant la cession de la branche américaine de TikTok

26 Sep. 2025 • 10:05
3

Cette fois, il semble bien que ce ne soit pas du bluff : dans la soirée du 25 septembre 2025, Donald Trump a signé un décret exécutif validant un accord de cession des activités américaines de TikTok. Cette mesure intervient alors qu’une loi adoptée en 2024 impose à ByteDance de se séparer de TikTok ou d’être interdit de marché américain. Le décret offre une prolongation de 120 jours (une de plus) pour finaliser la transaction, tout en certifiant que le montage prévu répond aux exigences de sécurité nationale.

TikTok Logo

Structure du nouveau TikTok US et enjeux de contrôle

La nouvelle entité TikTok US sera valorisée à environ 14 milliards de dollars, avec évidemment une majorité de capitaux américains — Oracle, Silver Lake, MGX — et une participation résiduelle de moins de 20 % pour ByteDance. Le décret stipule que l’algorithme du réseau social sera licencié sous contrôle américain et réentraîné avec des données locales. En outre, un conseil d’administration de sept membres sera principalement composé de citoyens américains (probablement des dirigeants de grands groupes), ByteDance ne disposant que d’un seul siège (exclu des comités de sécurité).

Trump Decret

Tout n’est pas encore réglé

Le plan de cession signé par Trump ne lève pas toutes les interrogations : certains élus réclament une transparence totale sur l’algorithme et le processus de décision, craignant que des influences étrangères puissent perdurer dans ce nouveau contexte. De même, l’accord doit encore recevoir l’aval chinois pour être pleinement effectif (ce qui n’est donc pas encore fait au moment d’écrire ces lignes). La solution mise en place par l’administration Trump apparaît comme un compromis qui à priori préserve l’accès à TikTok tout en répondant aux craintes concernant la sécurité nationale.

En libérant TikTok de l’ombre juridique d’une interdiction imminente, le décret pose les jalons d’une refonte radicale de sa gouvernance américaine.  Cette transaction sera toutefois scruté de très près, tant au niveau de sa mise en pratique que de ses modalités futures.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence artificielle Hors-Sujet

Donald Trump annule par décret les directives qui encadrent l’IA aux États-Unis

TikTok Logo Hors-Sujet

TikTok : Donald Trump affirme qu’un acheteur a été trouvé

TikTok Logo Internet

Donald Trump prolonge le sursis de TikTok aux États-Unis de 75 jours

TikTok Logo Internet

Donald Trump prolonge indéfiniment la date limite d’interdiction de TikTok

3 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ROG Xbox Ally et Ally X Console Portable Matériel

ROG Xbox Ally (X) : les précommandes sont ouvertes (prix officiels, rappel des specs, liens)

26 Sep. 2025 • 11:25
0
Doug Bowser

Bowser quitte Nintendo : le CEO de Nintendo of America laisse la place à Devon Pritchard

26 Sep. 2025 • 9:45
0 Jeux vidéo

On ne pourra plus faire de jeux de mots ou d’allusions concernant Doug Bowser, jusqu’ici patron de Nintendo of America et qui donc se...

Spotify Logo

Musiques IA, spam, usurpation : Spotify riposte avec de nouvelles règles

25 Sep. 2025 • 22:39
1 Internet

Face à la prolifération de la musique générée par intelligence artificielle qui submerge sa plateforme, Spotify a...

La Poste Mobile Logo

La Poste Mobile change : 5G gratuite, réseau Bouygues Telecom et plus

25 Sep. 2025 • 20:40
0 Mobiles / Tablettes

La Poste Mobile opère à plusieurs changements importants au niveau de ses forfaits : 5G gratuite, disponibilité du RCS, nouveau...

ChatGPT Pulse Briefing

ChatGPT Pulse vous propose un briefing quotidien personnalisé

25 Sep. 2025 • 19:51
0 Internet

OpenAI dévoile Pulse, une nouvelle fonctionnalité qui transforme ChatGPT en un assistant proactif capable de générer des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Air et eSIM : il faudra attendre septembre 2026 pour l’utiliser chez La Poste Mobile

iPhone Air et eSIM : il faudra attendre septembre 2026 pour l’utiliser chez La Poste Mobile

26 Sep. 2025 • 11:02

image de l'article Production d’iPhone : une enquête accable Foxconn sur les conditions de travail

Production d’iPhone : une enquête accable Foxconn sur les conditions de travail

26 Sep. 2025 • 9:39

image de l'article La Poste Mobile annonce le RCS sur iPhone et Android

La Poste Mobile annonce le RCS sur iPhone et Android

25 Sep. 2025 • 20:19

image de l'article App Store : Apple s’adapte à ce pays qui va passer à l’euro

App Store : Apple s’adapte à ce pays qui va passer à l’euro

25 Sep. 2025 • 19:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site