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Box 10 : SFR dévoile par erreur les caractéristiques de sa nouvelle box

2 min.
2 Oct. 2026 • 20:34
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SFR n’a pas encore officialisé sa nouvelle box, la Box 10, et pourtant l’opérateur a déjà publié les caractéristiques techniques sur une fiche d’assistance au niveau de son site.

SFR Box 10

Déjà des détails sur la nouvelle SFR Box 10

Visuellement parlant, la nouvelle SFR Box 10 ressemble à la Box 10+ qui a vu le jour l’an dernier. On retrouve une box verticale qui peut rappeler la Livebox d’Orange, un centre gris/argent et deux façades noires. Il y a également un écran E-ink.

Côté caractéristiques techniques, voici ce que liste SFR :

  • Wi-Fi : Wi-Fi 7 bi-bande, Smart Wi-Fi, certifié Wi-Fi Alliance
  • Débit : jusqu’à 2 Gb/s par seconde, selon l’offre et sous réserve de compatibilité des équipements
  • Dimensions : 210 x 184 x 79 mm
  • Poids : 788 grammes
  • Consommation électrique : 9,4 Watts en mode Actif

La SFR Box 10 possède :

  • 1 port optique
  • 4 ports Ethernet dont 2 ports 2,5 Gb/s Ethernet et 2 ports 1 Gb/s Ethernet
  • 1 port téléphonique
  • 1 port USB-C
  • 1 bouton d’allumage ON/OFF
  • 1 connecteur d’alimentation électrique (ALIM)
  • 1 connecteur pour fibre optique (technologie GPON)
  • 1 bouton RESET

SFR Box 10 Arriere

Vient maintenant la question du débit. Avec la SFR Box 10, ce sera le support de la norme GPON avec un débit de 2 Gb/s au mieux. En comparaison, la Box 10+ supporte le XGS-PON et peut atteindre 8 Gb/s.

Il n’y a pas encore d’information concernant la date de disponibilité de la Box 10 par SFR. Mais son apparition par erreur sur la fiche d’assistance suggère que l’officialisation ne devrait pas tarder.

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