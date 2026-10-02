Box 10 : SFR dévoile par erreur les caractéristiques de sa nouvelle box

SFR n’a pas encore officialisé sa nouvelle box, la Box 10, et pourtant l’opérateur a déjà publié les caractéristiques techniques sur une fiche d’assistance au niveau de son site.
Visuellement parlant, la nouvelle SFR Box 10 ressemble à la Box 10+ qui a vu le jour l’an dernier. On retrouve une box verticale qui peut rappeler la Livebox d’Orange, un centre gris/argent et deux façades noires. Il y a également un écran E-ink.
Côté caractéristiques techniques, voici ce que liste SFR :
La SFR Box 10 possède :
Vient maintenant la question du débit. Avec la SFR Box 10, ce sera le support de la norme GPON avec un débit de 2 Gb/s au mieux. En comparaison, la Box 10+ supporte le XGS-PON et peut atteindre 8 Gb/s.
Il n’y a pas encore d’information concernant la date de disponibilité de la Box 10 par SFR. Mais son apparition par erreur sur la fiche d’assistance suggère que l’officialisation ne devrait pas tarder.
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