Box 10 : SFR dévoile par erreur les caractéristiques de sa nouvelle box

SFR n’a pas encore officialisé sa nouvelle box, la Box 10, et pourtant l’opérateur a déjà publié les caractéristiques techniques sur une fiche d’assistance au niveau de son site.

Déjà des détails sur la nouvelle SFR Box 10

Visuellement parlant, la nouvelle SFR Box 10 ressemble à la Box 10+ qui a vu le jour l’an dernier. On retrouve une box verticale qui peut rappeler la Livebox d’Orange, un centre gris/argent et deux façades noires. Il y a également un écran E-ink.

Côté caractéristiques techniques, voici ce que liste SFR :

Wi-Fi : Wi-Fi 7 bi-bande, Smart Wi-Fi, certifié Wi-Fi Alliance

Débit : jusqu’à 2 Gb/s par seconde, selon l’offre et sous réserve de compatibilité des équipements

Dimensions : 210 x 184 x 79 mm

Poids : 788 grammes

Consommation électrique : 9,4 Watts en mode Actif

La SFR Box 10 possède :

1 port optique

4 ports Ethernet dont 2 ports 2,5 Gb/s Ethernet et 2 ports 1 Gb/s Ethernet

1 port téléphonique

1 port USB-C

1 bouton d’allumage ON/OFF

1 connecteur d’alimentation électrique (ALIM)

1 connecteur pour fibre optique (technologie GPON)

1 bouton RESET

Vient maintenant la question du débit. Avec la SFR Box 10, ce sera le support de la norme GPON avec un débit de 2 Gb/s au mieux. En comparaison, la Box 10+ supporte le XGS-PON et peut atteindre 8 Gb/s.

Il n’y a pas encore d’information concernant la date de disponibilité de la Box 10 par SFR. Mais son apparition par erreur sur la fiche d’assistance suggère que l’officialisation ne devrait pas tarder.