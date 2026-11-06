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Bose rappelle plus de 630 000 batteries d’enceintes S1 Pro/S1 Pro+ après des départs de feu

2 min.
6 Nov. 2026 • 14:10
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Bose lance un important rappel de sécurité concernant certaines batteries lithium-ion utilisées avec ses enceintes portables S1 Pro et S1 Pro+. Aux États-Unis, 634 759 unités sont concernées, auxquelles s’ajoutent environ 35 400 batteries commercialisées au Canada. Le constructeur a également publié un avis de rappel pour la France.

La Consumer Product Safety Commission américaine rapporte sept incidents au cours desquels des batteries ont fondu, produit de la fumée ou pris feu. Six cas ont provoqué des dégâts matériels, mais aucune blessure n’a été signalée. Bose précise que le vieillissement des cellules peut les exposer à des conditions de fonctionnement susceptibles d’entraîner une surchauffe.

Comment savoir si une batterie Bose est concernée ?

Le rappel porte sur les batteries vendues avec les systèmes Bose S1 Pro et S1 Pro+, ainsi que sur celles achetées séparément comme accessoires ou pièces de remplacement. Les numéros de série concernés commencent par 083723, 078352, 084105, 078591, 078592, 084106 ou 086409.

Bose S1

Le numéro complet comporte 17 chiffres et se trouve directement sur la batterie. Bose demande aux utilisateurs concernés de cesser immédiatement de l’utiliser, de la retirer de l’enceinte et de demander gratuitement une batterie de remplacement. L’enceinte peut continuer à fonctionner sur secteur sans batterie installée.

Les batteries lithium-ion restent sous surveillance

Bose déconseille formellement de jeter les batteries rappelées avec les déchets ménagers ou dans les circuits classiques de recyclage. Elles doivent être confiées à une filière locale capable de prendre en charge les batteries lithium-ion présentant un risque d’incendie.

Ce type de rappel n’est pas inédit. Anker avait par exemple rappelé ses batteries externes 535 pour un problème similaire. La multiplication des appareils autonomes rend la sécurité des cellules lithium-ion toujours plus critique, particulièrement lorsque celles-ci équipent des produits puissants et régulièrement transportés.

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