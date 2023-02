Anker lance un rappel massif de ses batteries externes 535 (risques d’incendies)

Il ne faut pas prendre à la légère la sécurité de nos appareils électroniques et informatiques. L’accessoiriste Anker vient de battre le rappel de ses batteries externes 535 : un nombre restreint des modèles en circulation affiche un défaut de fabrication susceptible dans le pire des cas de provoquer un incendie. C’est notamment une batterie de cette marque qui serait responsable de l’incendie d’un domicile dans le Maryland il y a quelques jours à peine. Autant dire que l’affaire est très sérieuse.

Si vous disposez de ce modèle, c’est le moment de le retourner…

Les modèles concernés portent le numéro A1366 suivi de l’inscription « 535 Power Bank (PowerCore 20K) ». Avant retour, les propriétaires de ces batteries doivent bien sûr immédiatement arrêter de les utiliser et les placer dans un endroit à l’écart. Anker a mis en ligne un formulaire à remplir, formulaire nécessaire à la fois pour le retour de l’accessoire et pour obtenir un remboursement (preuve d’achat à fournir). Si vous êtes concerné, il n’y a pas à hésiter une seconde : la vie vaut plus qu’une batterie externe, et dans le cas où votre Anker 535 contiendrait des données importantes, vous aurez une bonne excuse pour acheter en urgence une nouvelle batterie afin d’y placer vos datas les plus sensibles…