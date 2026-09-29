Chromebook : Google supportera ChromeOS jusqu’en 2034 et dévoile la suite

Google confirme que les Chromebooks continueront de recevoir des mises à jour de ChromeOS et des correctifs de sécurité jusqu’à la mi-2034. L’entreprise prépare en parallèle la transition d’une partie des appareils récents vers Googlebook OS, son nouveau d’exploitation système basé sur Android et ChromeOS.

ChromeOS mis à jour jusqu’en 2034

Google précise que les Chromebooks actuels continueront de fonctionner avec ChromeOS pendant toute leur durée de support prévue par sa politique de mises à jour automatiques. Les appareils bénéficient généralement de dix ans de mises à jour, calculés selon le cycle de vie propre à chaque modèle.

La date de 2034 correspond donc à une échéance globale pour ChromeOS et ne signifie pas que chaque Chromebook recevra des mises à jour jusque-là. Un ordinateur portable dont la date de fin de support intervient avant 2034 conservera son calendrier individuel, consultable depuis les paramètres de ChromeOS.

Pour les appareils achetés aujourd’hui dont les dix années de support dépasseraient cette échéance, Google promet d’accompagner la transition vers Googlebook OS. L’entreprise indique que « beaucoup de nos Chromebooks les plus récents » pourront migrer vers le nouveau système d’exploitation, avec dans certains cas une migration directe.

Googlebook OS prend progressivement le relais

Googlebook OS combine les fondations de ChromeOS avec plusieurs éléments d’Android. Google veut ainsi apporter aux nouveaux ordinateurs une prise en charge native des applications Android, des fonctions de communication avec les smartphones et tablettes ainsi que des outils basés sur son intelligence artificielle Gemini, tout en conservant les fonctions de sécurité et de gestion propres à l’environnement de ChromeOS.

La transition ne concerne toutefois pas immédiatement les flottes professionnelles et scolaires. Google prévoit de commencer à déployer les premières fonctions essentielles de gestion de Googlebook OS au cours du second semestre de 2027, tandis que les licences ChromeOS Enterprise Upgrade et ChromeOS Education Upgrade associées aux appareils existants conserveront leurs fonctionnalités actuelles.

Google n’a pas encore publié la liste des Chromebooks compatibles avec Googlebook OS ni détaillé la procédure de migration. L’entreprise doit donc encore préciser quels appareils pourront effectuer cette transition et dans quelles conditions.