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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 octobre
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 octobre

10 min.
8 Oct. 2026 • 17:01
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2 à 93€ au lieu de 119€ sur @Amazon
  • Resident Evil 7 Gold Edition sur PS5 à 15,99€ au lieu de 21,74€ sur @Amazon
  • LEGO Ideas 21367 La Fusée de Tintin (99,99€ pour les nouveaux client) à 109,99€ sur @Cdiscount avec le code LEGODAYS
  • [Précommande] Final Fantasy VII Revelation + Carte Promotionnelle Exclusive Magic : The Gathering sur PS5 à 60,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
  • Borne de Recharge Witycharge 7.4kW – 230V, 6-32A, 8m, pour Véhicule Électrique à 252,69€ au lieu de 319,77€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • PC de bureau – I9 12900KF, RX 9070 XT 16 Go, 32 Go DDR5, B760, SSD Nvme 1 To, 750W 80+, Watercooling 360, V100R Lian Li à 1675,04€ sur @Amazon.es – livrable en France (Vendeur Tiers)
  • Ecran PC 27″ AOC 27G4XED – FHD, 180 Hz, Fast IPS, 0.5ms MPRT, HDR10, G-Sync , Haut-parleurs, (1920×1080 HDMI 2X 2.0 DP 1x 1.4), Noir à 89€ au lieu de 118,47€ sur @Amazon
  • Air Fryer Ninja DualZone XL 6-en-1 DZ300EU – 7,6 L à 94,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • [Adhérents] Smartphone 6.83″ Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G – 6/256 Go (Noir) + Chargeur Xiaomi 67W + Coque (+ 30€ cagnottés) – Via ODR de 70€ à 333€ au lieu de 430€ sur @Fnac
  • PC de bureau – Ultra 5 225F, 5060 Ti, 1 To SSD, 16 Go RAM, Windows 11 à 984,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom
  • Smartphone Xiaomi MIX Flip – 12+512 Go, Version mondiale à 438,95€ sur @AliExpress avec le code FAFR39
  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1269€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 299€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 11″ Xiaomi POCO Pad X1 – 3.2K 144Hz, Snapdragon 7+ Gen 3, RAM 8 Go, 512 Go, WiFi 6E, 8850mAh / 45W, Bleu à 233,03€ sur @AliExpress avec le code FRFW30
  • HOT! Tablette 11″ Apple Ipad Air M3 – 128 Go, 4 coloris à 539€ sur @Boulanger
  • Liseuse 6″ Kobo Clara BW – 16 Go, noir à 139,67€ sur @Amazon.es (+ 4,95€ de livraison vers la France)

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc

➡️ Jeux :

  • [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + Casque JBL Quantum 100P à 69,99€ sur @JoyBuy (via coupon)
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 + 10€ en bon d’achat (rayons Maison & Loisirs) à 54,49€ sur @Carrefour
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed noir (linéaire) – GL Red à 96,99€ sur @Fnac (code LOGI20 : -20 % dès 130€ d’achats Logitech éligibles jusqu’au 30/08)

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Mémoire RAM Lexar SODIMM 24GO DDR5 RAM 5600MHz à 189,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Kit de RAM Netac – 32 Go (2×16) 3200MHz DDR4 à 147,59€ sur @AliExpress avec le code FRNS20 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 27″ Samsung Odyssey G5 LS27FG500SUXEN – QHD, 180Hz, Dalle OLED, 0,03ms, Ajustable en Hauteur (Via Retrait Magasin) à 278,99€ sur @Boulanger
  • Ecran Pc 32″ Samsung Odyssey G5 S32FG506EU – G50F Series – QHD, Fast IPS 180 Hz (Vendeur Boulanger) à 164,95€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

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