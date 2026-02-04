Google programme la mort de ChromeOS pour 2034

Google prévoit de remplacer définitivement son système d’exploitation ChromeOS par une nouvelle interface d’Android pour PC d’ici la prochaine décennie. La firme a fixé l’échéance finale de cette transition majeure à l’année 2034.

Des documents judiciaires relayés par The Verge ont levé le voile sur la stratégie à long terme de Google concernant ses systèmes d’exploitation. Si l’arrivée d’une version Android pour PC était déjà connue, le calendrier précis de cette mutation s’avère plus étendu que les premières estimations ne le laissaient penser. Le projet, connu sous le nom de code Aluminium OS, ne devrait pas remplacer immédiatement ChromeOS.

Les avocats de Google ont clarifié les étapes de ce déploiement progressif. Une version destinée à des testeurs commerciaux de confiance devrait voir le jour dès 2026. Cependant, le lancement complet, incluant les secteurs critiques de l’entreprise et de l’éducation, n’est pas attendu avant 2028. Ce délai supplémentaire suggère que la mouture de 2026 pourrait se concentrer sur le grand public ou connaître une distribution initiale très restreinte, laissant le temps à Aluminium OS de mûrir avant de s’attaquer au cœur de cible actuel des ordinateurs Chromebook.

Une cohabitation forcée par les engagements de support

La disparition de ChromeOS tel que nous le connaissons est actée, mais elle ne sera pas brutale. Les documents révèlent explicitement que l’abandon progressif de ChromeOS se fera en 2034. Google souhaite débrancher la prise dès que possible, mais se heurte à une contrainte technique majeure : l’incompatibilité entre la plupart des ordinateurs Chromebook existants et le futur système Aluminium OS.

Pour honorer sa promesse de support de 10 ans faite aux utilisateurs actuels, l’entreprise est contrainte de maintenir ChromeOS au moins jusqu’en 2033. Cette obligation explique la longue période de bascule entre les deux plateformes, Google ne pouvant abandonner les machines en circulation avant la fin de leurs cycles de vie garantis.

Ces révélations émergent d’un contexte juridique tendu, où le démantèlement de Google a été envisagé par la justice. Il s’avère que l’existence même de ChromeOS a joué un rôle clé pour permettre à l’entreprise de conserver son navigateur Chrome. Forcer la vente du navigateur alors que ces plans de transition complexes sont en cours aurait rendu le support du système d’exploitation sur les vieilles machines particulièrement compliqué.

Par ailleurs, le dossier précise que les appareils équipés de ChromeOS ou de son successeur échappent à certaines interdictions visant Google concernant la priorisation de ses propres applications sur Android. Si l’entreprise a refusé de commenter ces échéances, la direction semble claire : ChromeOS est condamné à disparaître dès que le support des appareils actuels sera achevé.