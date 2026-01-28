TENDANCES
Une fuite de Google dévoile un aperçu d'Android pour PC
PC et systèmes

Une fuite de Google dévoile un aperçu d’Android pour PC

3 min.
28 Jan. 2026 • 20:17
0

Une erreur de Google a permis d’avoir un premier aperçu concret de ce à quoi ressemblera Android sur ordinateur. C’est un rapport de bug publié sur le Chromium Issue Tracker concernant les onglets en navigation privée de Chrome qui a trahi le secret, accompagné de captures d’écran révélatrices. Ces images repérées par 9to5Google montrent pour la première fois l’environnement de bureau qui a pour nom de code Aluminum OS (ALOS), tournant sur un PC existant.

Fuite Android Pour PC Aluminum OS

Premières images pour Android sur PC

L’appareil utilisé pour ces tests internes n’est autre qu’un Chromebook HP Elite Dragonfly (qui a pour nom de code Brya/Redrix), équipé d’un processeur Intel Core de 12e génération. Le numéro de build identifié (ZL1A.260119.001.A1) confirme qu’il s’agit bien d’une version basée sur Android 16. Google semble donc logiquement recycler son parc matériel tournant sous ChromeOS pour développer cette nouvelle expérience.

Visuellement, les changements sont notables par rapport au mode bureau actuel qu’il est possible d’avoir en connectant son smartphone. La barre d’état supérieure est plus haute et optimisée pour les grands écrans, affichant l’heure avec les secondes, la date, ainsi qu’une série d’icônes : batterie style Android 16, Wi-Fi, notifications, langue du clavier et un accès direct à Gemini.

L’interface du navigateur Chrome se rapproche de la version ordinateur classique, avec malgré tout un ajout : le bouton Extensions, jusqu’ici absent de la version Android. Le multitâche en écran partagé est également visible, confirmant les ambitions de productivité de ce système d’exploitation.

Cependant, tout n’est pas nouveau. La barre des tâches reste identique à l’actuelle et la gestion des fenêtres reprend les codes établis : nom de l’application à gauche et trois boutons (réduire, plein écran, fermer) à droite, très similaire à ce que propose déjà ChromeOS. Seul le curseur de la souris a subi un léger lifting, arborant désormais une petite queue.

Google n’a pas encore indiqué le moment où il y aura des informations officielle sur Android pour PC.

Signaler une erreur dans le texte

