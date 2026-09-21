Googlebook : Google dévoile ses PC portables avec les prix

Google ouvre les précommandes de ses premiers Googlebook, une nouvelle gamme d’ordinateurs portables développée avec Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. Le modèle le moins cher (celui de HP) débute à 1 099 euros, là où le plus cher est celui d’Asus à 1 399 euros. Tous les modèles seront disponibles en France à partir du 5 octobre.

Cinq fabricants pour lancer les Googlebook

Google présente les Googlebook comme une nouvelle catégorie de PC, créée autour d’Android et des fondations de ChromeOS. Les cinq premiers modèles adoptent des écrans de 13 à 15 pouces, au moins 16 Go de RAM, des écrans tactiles et des châssis en métal, avec des configurations matérielles confiées aux partenaires historiques du marché du PC.

Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo proposent chacun leur propre machine. Les différences portent notamment sur la taille, les connectiques, le clavier, le pavé tactile et le format convertible : Acer propose notamment un modèle 2-en-1, tandis que Lenovo mise sur un écran de 15 pouces et davantage de ports. Les premiers ordinateurs utilisent des processeurs Intel Core Ultra Series 3 Panther Lake ou Qualcomm Snapdragon X Elite, tandis que MediaTek prépare également une puce Dimensity CX C10 Max pour un futur modèle de Lenovo.

Googlebook OS constitue la principale différence avec les Chromebook actuels. Google crée le système en se basant sur Android avec un noyau de Linux, prend en charge les architectures x86 et Arm, et permet d’exécuter les applications Android sur un véritable environnement de bureau. Google promet par ailleurs jusqu’à dix ans de mises à jour pour cette nouvelle gamme.

Gemini au centre de l’expérience

Google mise surtout sur l’intégration de Gemini pour distinguer ses ordinateurs. Comme dévoilé précédemment, le Magic Pointer transforme le curseur en point d’accès à l’intelligence artificielle : un mouvement de la souris fait apparaître Gemini pour analyser ce qui se trouve à l’écran, répondre à une question ou lancer certaines actions, comme organiser un rendez-vous à partir d’une date affichée dans un message.

L’intégration avec Android constitue l’autre pilier des ordinateurs Googlebook. L’utilisateur peut accéder directement aux fichiers stockés sur son téléphone, afficher certaines applications mobiles sur le PC et reprendre une activité commencée sur son smartphone. Google ajoute également « Créer votre widget », un outil qui permet de générer des widgets personnalisés avec une instruction en langage naturel.

Chaque Googlebook inclut 12 mois de Google AI Pro avec 5 To de stockage cloud, ainsi que des essais de trois mois pour YouTube Premium, Adobe Photoshop et CapCut. Google propose également une année de GeForce Now avec ses nouveaux ordinateurs. Les précommandes débutent aujourd’hui, tandis que les premiers modèles arriveront le 4 octobre sur certains marchés et le 5 octobre en France.