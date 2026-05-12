Google présente Googlebook, des ordinateurs portables avec Android

Google présente Googlebook comme une nouvelle catégorie d’ordinateurs portables pensée dès l’origine pour Gemini Intelligence. Le groupe veut combiner Android, ChromeOS et du matériel premium pour les ordinateurs portables connectés en permanence au smartphone et aux services de Google.

Android et ChromeOS pour le Googlebook

Plus de 15 ans après le lancement du Chromebook, Google explique vouloir passer d’une logique centrée sur le système d’exploitation à une logique centrée sur l’intelligence avec un ordinateur portable conçu pour fournir une aide personnelle et proactive au moment où elle devient utile.

L’architecture repose sur l’assemblage de deux éléments. Android apporte sa base applicative via le Google Play Store et une partie technologique que Google juge mieux adaptée à l’arrivée rapide de nouvelles fonctions, tandis que ChromeOS conserve le navigateur Chrome. Google ne montre encore qu’un aperçu de l’expérience et promet davantage d’informations plus tard dans l’année.

Le premier symbole de cette évolution est le curseur. Avec le pointeur magique (c’est son nom), développé avec Google DeepMind, Google transforme cet outil de base en point d’entrée direct vers Gemini. Un simple mouvement du pointeur doit faire apparaître des suggestions contextuelles liées à l’élément visé à l’écran, par exemple pour créer une réunion à partir d’une date dans un e-mail ou combiner deux images pour visualiser un rendu.

Le bureau devient un espace généré par Gemini

Google étend aussi au Googlebook la fonction « Créer mon widget ». Le principe est simple : l’utilisateur décrit ce qu’il veut et Gemini génère un widget ou un tableau de bord personnalisé à partir d’informations trouvées sur Internet ou récupérées dans des applications Google comme Gmail et Agenda.

Cette logique pousse plus loin la personnalisation du bureau. Google donne l’exemple d’une réunion de famille à Berlin avec un espace unique capable de regrouper vols, hôtel, réservations de restaurants et compte à rebours sur le bureau.

L’autre promesse clé concerne la continuité entre l’ordinateur portable et le téléphone. Le Googlebook doit permettre d’utiliser une application mobile depuis l’ordinateur sans sortir de son écran de travail, qu’il s’agisse de lancer rapidement une commande ou d’ouvrir un rappel venu du smartphone.

La fonction « Accès rapide » va dans le même sens. Depuis l’explorateur de fichiers du Googlebook, il sera possible d’afficher, rechercher ou insérer des fichiers stockés sur le téléphone, sans transfert préalable.

Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo comme partenaires

Google dit travailler avec Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo pour lancer les premiers ordinateurs portables Googlebook. Tous les modèles sont présentés comme des machines premium avec plusieurs formats et un soin particulier porté aux matériaux et à la fabrication.

La signature visuelle retenue s’appelle Glowbar. Google en fait à la fois un marqueur esthétique et un élément d’identification destiné à distinguer immédiatement un Googlebook d’un autre ordinateur portable.