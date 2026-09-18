Intelligence artificielle et emploi : près de la moitié de la population anticipe des suppressions massives de postes selon une étude

L’intelligence artificielle suscite davantage d’inquiétudes que d’espoirs concernant l’avenir du travail. Une nouvelle enquête du Pew Research Center, publiée le 17 septembre et réalisée dans 37 pays, révèle qu’une large partie de la population redoute une diminution du nombre d’emplois au cours des vingt prochaines années.

Une inquiétude particulièrement forte aux États-Unis

À l’échelle des 37 pays étudiés, la médiane des répondants anticipant des destructions nettes d’emplois atteint 46 %. Seulement 9 % envisagent une augmentation des postes disponibles, tandis que 13 % prévoient peu de changements. Environ un quart des personnes interrogées restent indécises.

Le pessimisme domine dans 34 des 37 pays. Aux États-Unis, 71 % des adultes prédisent une réduction de l’emploi, contre 64 % en 2024. Le Nigeria fait exception : 27 % des répondants anticipent des créations nettes de postes, contre 26 % qui envisagent le scénario inverse.

Les économies les plus riches affichent donc généralement davantage d’inquiétudes, et l’on note que les jeunes adultes se montrent également particulièrement préoccupés dans plusieurs pays, dont la France.

Des conséquences économiques encore difficiles à mesurer

Ces perceptions s’expliquent notamment par les annonces répétées des entreprises technologiques. HP prévoit ainsi jusqu’à 6 000 suppressions de postes dans le cadre d’une restructuration misant sur l’automatisation.

À l’inverse, Jensen Huang, patron de Nvidia, défend l’idée que l’IA génère de nouveaux métiers, notamment dans les infrastructures et l’industrie.

L’étude révèle aussi une préoccupation concernant les inégalités : 46 % des Américains estiment que l’intelligence artificielle creusera l’écart entre riches et pauvres, contre seulement 5 % qui anticipent sa réduction. Un risque économique déjà évoqué par plusieurs économistes.

Ces résultats mesurent toutefois des anticipations, et non des destructions d’emplois effectivement constatées. Les recherches disponibles ne permettent pas encore de déterminer précisément l’impact global de l’IA sur le marché du travail. L’évolution des métiers et l’accompagnement des salariés resteront donc des enjeux essentiels dans un avenir proche, d’autant que les IA, elles ne cessent d’augmenter leurs capacités d’action dans des secteurs de plus en plus divers.