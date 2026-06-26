La Californie lance un tableau de bord pour mesurer les suppressions d’emplois liées à l’IA

La Californie veut surveiller de plus près les effets de l’intelligence artificielle sur le marché du travail. L’État vient de mettre en ligne un tableau de bord public destiné à repérer les tendances de pertes d’emploi potentiellement associées à l’adoption de l’IA. Mis à jour chaque mois, cet outil se présente comme un système d’alerte précoce pour orienter plus rapidement les mesures d’accompagnement et de formation.
Développé par le bureau du gouverneur Gavin Newsom, l’Employment Development Department et le California Policy Lab de l’université de Californie, le dispositif croise les demandes d’assurance-chômage avec des indicateurs d’exposition des métiers à l’automatisation. Les données peuvent être consultées par secteur, région, niveau d’études, âge, genre, origine ethnique et race.
Gavin Newson, le gouverneur démocrate de Californie
Ce tableau détaillé doit aider les autorités à repérer les populations les plus fragiles avant que les licenciements ne deviennent massifs. Les premières tendances placent notamment les 25-35 ans parmi les groupes les plus exposés, avec un risque mesuré plus élevé pour les femmes dans certains segments de l’emploi.
La Californie insiste toutefois sur une limite essentielle : le tableau de bord ne permet pas d’attribuer avec certitude la disparition d’un poste à l’intelligence artificielle. Une baisse de l’emploi peut également provenir d’un ralentissement économique, d’une délocalisation, d’une restructuration ou de choix de gestion sans rapport direct avec l’IA.
Le lancement de ce tableau de bord prolonge un décret signé en mai 2026, décret qui demande aux agences publiques d’évaluer les conséquences de l’IA sur les salariés et les entreprises. Dans un État qui concentre une grande partie des groupes technologiques mondiaux, cette initiative pourrait devenir un laboratoire pour d’autres administrations.
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