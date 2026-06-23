Oracle supprime 21 000 emplois en un an et reconnaît l’impact de l’IA sur ses effectifs

Si l’on en croit un document remis à la SEC, Oracle a réduit ses effectifs mondiaux d’environ 21 000 postes sur son exercice fiscal 2026, soit une baisse de près de 13 % du volume de salariés en un an. Le groupe américain relie explicitement une partie de cette restructuration à l’adoption de l’intelligence artificielle dans ses propres opérations, alors même que la société investit des dizaines de milliards de dollars pour développer ses capacités cloud et ses data centers IA.

Une baisse massive des effectifs chez Oracle

Au 31 mai 2026, Oracle comptait environ 141 000 salariés, contre près de 162 000 un an plus tôt. Dans son rapport annuel, l’entreprise précise que ses réorganisations peuvent découler de plusieurs facteurs : évolution des produits, changements managériaux, performances, acquisitions ou réorientation stratégique.

Mais le document ajoute un élément plus révélateur : « L’adoption et le déploiement de technologies d’IA dans l’ensemble de nos activités ont entraîné, et pourraient continuer d’entraîner, des réductions de nos effectifs. »

La restructuration a généré environ 1,84 milliard de dollars de coûts liés aux indemnités de départ et autres dépenses de sortie, contre 374 millions de dollars l’exercice précédent.

L’IA au cœur de la nouvelle stratégie d’Oracle

Oracle utilise désormais l’intelligence artificielle pour accélérer le développement de ses logiciels, notamment dans ses activités SaaS et cloud. Le directeur général Mike Sicilia avait expliqué en mars que le groupe s’appuyait sur « les meilleurs outils de codage IA et les meilleurs développeurs » afin de renforcer ses propres produits et de fournir des solutions à grande échelle à ses clients.

Larry Ellison, CEO et fondateur d’Oracle

Dans le même temps, l’entreprise multiplie les investissements dans Oracle Cloud Infrastructure afin d’héberger les besoins croissants des acteurs de l’IA générative. Ses dépenses d’investissement ont atteint 55,7 milliards de dollars sur le dernier exercice, et Oracle prévoit d’aller encore plus loin avec environ 70 milliards de dollars de dépenses nettes attendues sur l’exercice suivant.

Une transformation coûteuse et socialement sensible

La trajectoire d’Oracle illustre la contradiction qui accompagne l’essor de l’IA : l’automatisation promet des gains de productivité, mais elle accélère aussi la disparition de certains emplois. Pour le géant des bases de données devenu acteur majeur du cloud, la réussite de ce pari dépendra désormais de sa capacité à rentabiliser ses investissements colossaux sans fragiliser durablement son organisation.