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KultureGeek Logiciels Firefox 156 ajoute des publicités, mais vous pouvez les désactiver
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Firefox 156 ajoute des publicités, mais vous pouvez les désactiver

3 min.
16 Sep. 2026 • 18:48
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Mozilla propose au téléchargement Firefox 156 dans sa version stable. Il y a quelques nouveautés au programme par rapport à Firefox 155, c’est l’occasion de les découvrir.

Firefox Logo

De la pub s’invite dans la barre d’adresse de Firefox 156

Un élément qui saute aux yeux est que Firefox 156 intègre de la publicité. C’est sous la forme de suggestions sponsorisées, avec la mention « Recommandé » lorsque vous faites une recherche. Dans notre exemple pour la recherche « pizza », on peut voir que le navigateur propose un lien renvoyant vers Wikipédia et affiche la mention « Recommandé ». Selon les cas, il y a la mention « Sponsorisée » vers Amazon ou autres.

Firefox 156 Recherche Sponsorisee Recommandee

Il faut savoir que ces recherches sponsorisées existaient déjà auparavant, mais Firefox 156 les active en France, en Allemagne et en Italie. Le point positif est qu’il est possible de les désactiver. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres du navigateur, puis sur la section Recherche et défiler jusqu’à tomber sur « Firefox suggère ». Ici, il suffit de décocher « Suggestions de sponsors ».

D’autres améliorations au programme

En outre, Mozilla liste plusieurs améliorations pour Firefox 156 :

  • La visionneuse PDF intégrée à Firefox se lance désormais jusqu’à 45 % plus rapidement.
  • L’utilisation de la mémoire et du processeur a été optimisée lorsque Firefox affiche de grandes images JPEG redimensionnées pour s’adapter à une page.
  • Sur les appareils Windows équipés de processeurs ARM64, les appels vidéo WebRTC peuvent désormais utiliser le décodage H.264 matériel au lieu de recourir au décodage logiciel.
  • Firefox sur macOS peut maintenant être configuré pour s’ouvrir automatiquement lorsque l’ordinateur démarre.

Il y a également des correctifs :

  • Correction d’un problème où faire glisser une image vers une nouvelle position dans un éditeur de texte riche pouvait la remplacer par une longue ligne de texte au lieu de la déplacer.
  • Correction d’un problème empêchant la lecture des fichiers audio FLAC à taux d’échantillonnage élevé intégrés dans des fichiers MP4 sur des sites tels que Bilibili.
  • Correction des sous-titres n’apparaissant pas dans la fenêtre Picture-in-Picture lorsqu’ils sont activés dans le lecteur vidéo après l’ouverture de la fenêtre.
  • Correction des favoris sortant de leur dossier lorsque le dossier et les favoris à l’intérieur de celui-ci étaient sélectionnés et glissés ensemble dans la barre latérale des marque-pages.
  • Correction de la barre de recherche devenant indisponible en permanence dans un onglet après avoir inversé les volets dans la vue scindée.
  • Correction de certains sites ne parvenant pas à se charger lorsque le DNS sur HTTPS est activé et que le site ne prend pas en charge HTTPS.
  • Correction de Firefox perdant toute connectivité réseau pour certains utilisateurs avec le VPN intégré activé.
  • Correction d’un problème sous Windows qui pouvait empêcher Firefox d’afficher une barre des tâches à masquage automatique.

Firefox 156 est disponible au téléchargement sur le site officiel.

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