Firefox 156 ajoute des publicités, mais vous pouvez les désactiver

Mozilla propose au téléchargement Firefox 156 dans sa version stable. Il y a quelques nouveautés au programme par rapport à Firefox 155, c’est l’occasion de les découvrir.
Un élément qui saute aux yeux est que Firefox 156 intègre de la publicité. C’est sous la forme de suggestions sponsorisées, avec la mention « Recommandé » lorsque vous faites une recherche. Dans notre exemple pour la recherche « pizza », on peut voir que le navigateur propose un lien renvoyant vers Wikipédia et affiche la mention « Recommandé ». Selon les cas, il y a la mention « Sponsorisée » vers Amazon ou autres.
Il faut savoir que ces recherches sponsorisées existaient déjà auparavant, mais Firefox 156 les active en France, en Allemagne et en Italie. Le point positif est qu’il est possible de les désactiver. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres du navigateur, puis sur la section Recherche et défiler jusqu’à tomber sur « Firefox suggère ». Ici, il suffit de décocher « Suggestions de sponsors ».
En outre, Mozilla liste plusieurs améliorations pour Firefox 156 :
Il y a également des correctifs :
Firefox 156 est disponible au téléchargement sur le site officiel.
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