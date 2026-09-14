La Chine accuse Anthropic de transformer le ralentissement de l’IA en arme politique

Le débat sur un ralentissement des modèles d’intelligence artificielle vient de prendre une tournure géopolitique. Le Global Times, journal chinois soutenu par l’État, accuse le patron d’Anthropic Dario Amodei d’utiliser la sécurité comme prétexte pour limiter les progrès de la Chine. Cette réaction publiée ce jour ne constitue pas une décision officielle de Pékin, mais elle expose le principal obstacle à toute pause coordonnée : aucun camp ne veut laisser l’autre prendre de l’avance.

Dario Amodei avait proposé deux jours plus tôt de ralentir la progression des systèmes de pointe afin de gagner du temps face à des risques qu’il juge potentiellement catastrophiques. Son texte a ensuite reçu le soutien de Sam Altman, dirigeant d’OpenAI, et d’Elon Musk. L’appel mêle cependant des mesures universelles de sécurité et des demandes visant directement la Chine, notamment un renforcement des contrôles américains sur les exportations de puces.

Anthropic associe sécurité des modèles et contrôle des puces

Le patron d’Anthropic défend un rythme de développement plus prudent, accompagné de règles pour les entreprises qui entraînent les modèles les plus puissants. Il demande également aux États-Unis de durcir les restrictions sur les semi-conducteurs avancés et de lutter contre la distillation présumée pratiquée par certains laboratoires chinois. Cette technique consiste à reproduire une partie des capacités d’un modèle à partir de ses réponses, sans disposer de ses paramètres internes.

Ce volet n’est pas abstrait. Nous avions déjà évoqué les accusations américaines visant Kimi K3 et le modèle Fable d’Anthropic. Pour Washington, les contrôles matériels et la protection des modèles relèvent de la sécurité nationale. Pour les acteurs chinois, ils peuvent au contraire apparaître comme une tentative de préserver une avance industrielle.

Le Global Times dénonce une guerre froide silencieuse

Dans son éditorial, le Global Times estime que le projet d’Amodei cherche à exclure la Chine de la gouvernance mondiale de l’IA au moyen de barrières technologiques et de monopoles réglementaires. Le quotidien qualifie cette stratégie de guerre froide silencieuse et affirme qu’une coopération privée de la Chine augmenterait les risques d’erreur et de perte de contrôle.

Il faut distinguer cette prise de position de celle du gouvernement chinois. Le Global Times est un tabloïd nationaliste lié au Quotidien du peuple et peut refléter certains arguments défendus à Pékin, mais son éditorial n’annonce ni nouvelle loi ni rupture diplomatique. Il s’agit d’une réponse politique à la proposition d’Anthropic, pas d’une preuve que les autorités chinoises ont rejeté toute discussion sur la sécurité.

Donald Trump refuse lui aussi l’idée d’une pause

Le désaccord ne sépare pas simplement les États-Unis et la Chine. Donald Trump a balayé dimanche les appels au ralentissement, accusant des forces très négatives d’exagérer les dangers. Le président américain met en avant la compétition technologique et estime que le pays qui dominera l’IA bénéficiera d’un avantage stratégique déterminant.

Cette position complique la recherche d’un calendrier commun, même si le débat réglementaire continue au Congrès. Des élus américains demandent de nouvelles règles après les avertissements de chercheurs d’Anthropic sur les risques extrêmes. Les États-Unis ont aussi commencé à encadrer certains usages : un décret prévoit déjà l’analyse de modèles avancés, sans imposer une suspension générale des entraînements.

Une première échéance diplomatique dès septembre

Washington et Pékin préparent des échanges consacrés aux risques des IA de pointe à la mi-septembre. Le sujet pourrait aussi être abordé lors du sommet annoncé entre Donald Trump et Xi Jinping le 24 septembre. Aucune proposition commune n’a encore été rendue publique ; les discussions devront notamment séparer les mécanismes de sécurité partagés des restrictions commerciales que chaque camp considère comme un instrument de puissance.