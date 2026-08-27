Amazon triple sa commande de GPU Nvidia pour répondre à l’explosion de la demande en IA

Amazon vient de renforcer son partenariat avec Nvidia et le géant de l’e-commerce ne fait pas dans la demi-mesure. Le groupe va en effet ajouter deux millions de GPU supplémentaires à ses centres de données AWS en 2027 et 2028, portant son engagement très au-delà du million de puces déjà commandé quelques mois plus tôt. Nvidia explique que depuis ce premier accord, « la demande a dépassé les attentes ».

Blackwell Ultra, Rubin et Rubin Ultra arrivent massivement chez AWS

La nouvelle commande couvrira plusieurs générations de puces, dont Blackwell Ultra, Rubin et Rubin Ultra. L’architecture Vera Rubin doit notamment succéder à Blackwell dans les infrastructures d’intelligence artificielle les plus puissantes.

L’accord dépasse cependant la simple fourniture de GPU : AWS intégrera davantage de technologies Nvidia pour l’interconnexion des accélérateurs, le traitement des données et la robotique. Amazon prévoit notamment d’utiliser Omniverse, Cosmos, Isaac et Jetson pour ses robots logistiques. Les modèles ouverts Nemotron rejoindront parallèlement Amazon Bedrock et SageMaker.

Amazon continue pourtant de développer ses propres puces IA

Malgré cette commande massive, Amazon cherche aussi à réduire sa dépendance envers Nvidia grâce à Trainium et aux processeurs Graviton. Ces puces occupent une place croissante dans la stratégie du groupe, notamment depuis le gigantesque accord conclu avec OpenAI et ses investissements dans Anthropic.

Pour Nvidia, cette commande confirme néanmoins que ses accélérateurs de calculs restent incontournables. Jensen Huang résume ainsi la dynamique actuelle : « Si nous disposions de davantage de puissance de calcul, nous pourrions générer davantage de tokens rentables. » Malgré ses ambitions pour des puces « maison », Amazon choisit donc pour l’instant de combiner ses propres processeurs avec une quantité toujours plus massive de GPU Nvidia. Nécessité fait loi.