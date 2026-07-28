Immersed Visor : le casque XR 4K se rapproche enfin de sa commercialisation

La jeune pousse américaine Immersed affirme entrer dans la dernière ligne droite avant les premières livraisons à grande échelle de son casque Visor. Après près de trois années d’attente, la start-up promet pour août un point détaillé sur la montée en production et le calendrier réservé aux précommandes.
Pensé avant tout comme un poste de travail virtuel, le Visor repose sur la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 et deux écrans micro-OLED 4K. Le casque XR propose le suivi des yeux et des mains, un passthrough couleur, six degrés de liberté et une batterie externe annoncée pour environ trois heures. L’objectif consiste à remplacer plusieurs moniteurs physiques par cinq écrans virtuels utilisables avec Windows, macOS ou Linux.
Cette accélération s’accompagne toutefois d’une hausse tarifaire. Après le 31 juillet, le Visor 4K standard passera de 500 à 700 dollars. Immersed justifie cette cette hausse tarifaire par l’envolée du prix de la mémoire vive et du stockage. L’abonnement Visor Plus demeure en outre obligatoire, soit 40 dollars par mois pendant 24 mois, ou 60 dollars pendant un an. Cet abonnement inclut notamment l’assistant professionnel Curator.
Les précommandes ont débuté en septembre 2023 et plusieurs échéances ont depuis été repoussées. Immersed assure désormais que les modèles Founder’s Edition commencent à être expédiés, mais aucune date ferme n’est encore communiquée pour l’ensemble des commandes.
Entre-temps, la concurrence s’est encore renforcée avec les casques ultralégers Bigscreen Beyond 2, le futur Project Swan de Pico et le Galaxy XR de Samsung. Le Visor conserve certes une fiche technique séduisante pour les tâches de productivité, mais son succès dépendra désormais moins des promesses initiales que de la capacité d’Immersed à livrer un produit final.
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