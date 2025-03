Bigscreen dévoile les Beyond 2 et 2e, des casques PCVR Micro-OLED pesant à peine plus de 100 grammes !

La société Bigscreen (éditrice du logiciel éponyme) a annoncé il y a quelques heures ses nouveaux casques PCVR ultra légers Beyond 2 et Beyond 2e : le Beyond 2 commencera à être livré dès le mois prochain, suivi du Beyond 2e en mai. Ces deux modèles sont des évolutions du Beyond original. Les principales améliorations concernent les lentilles de bien meilleure qualité, un champ de vision élargi, un réglage IPD (distance interpupillaire) ajustable œil par œil et un tracking oculaire (modèle 2e) basé sur un unique capteur miniaturisé par œil — le tout dans un format ultra-léger de seulement 107 grammes (hors sangles et coussinet facial) !On notera que ces casques nécessitent toujours un tracking externe des mouvements via des stations SteamVR et que les contrôleurs devront être fournis par l’utilisateur. Le scan du visage utilisé pour le coussinet facial personnalisé s’effectuera via un iPhone, une contrainte qui disparaîtra avec l’accessoire Halo Mount prévu plus tard dans l’année.



Le modèle Beyond 2e intègre donc un système de suivi oculaire que Bigscreen présente comme le plus petit capteur d’eye-tracking jamais intégré à un casque VR, ajoutant à peine un gramme au poids total du casque. Cette technologie d’eye-tracking pourra par exemple servir à animer les yeux des avatars dans des applications comme VRChat, mais des fonctions plus avancées comme le rendu fovéal ou la détection automatique de l’IPD sont déjà prévues via des mises à jour logicielles futures. Les nouvelles lentilles (de type pancake) affichent une clarté nette jusqu’aux bords, un éblouissement réduit et un champ de vision proche de celui du Meta Quest 3 tout en permettant au casque de garder un form factor beaucoup plus compact.

Taillé pour le jeu, le Beyond 2 est directement compatible Steam VR

Concernant l’affichage, les nouveaux casques Beyond disposent de dalles Micro-OLED et utilisent l’upscaling pour atteindre la fréquence de 90 Hz, ce qui abaisse la résolution native de 2560×2560 à 1920×1920 par œil. A la résolution native de 2560×2560, la fréquence est de 75 Hz. Rappelons enfin que ces casques ne sont pas autonomes et qu’un PC puissant sera nécessaire pour jouer dans de bonnes conditions. Les tarifs démarrent à 1019 dollars pour le Beyond 2 et 1219 dollars pour le 2e, les propriétaires de Beyond 1 bénéficiant d’une remise. Les prix en euros sont malheureusement beaucoup plus élevés, soit 1369 euros pour le modèle le moins cher (et 180 euros de plus pour le 2e). Les livraisons en Europe démarreront au mois de juin.