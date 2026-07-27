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KultureGeek Science La sonde Juno détecte une chaleur extrême sous la surface volcanique d’Io
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La sonde Juno détecte une chaleur extrême sous la surface volcanique d’Io

2 min.
27 Juil. 2026 • 16:26
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La sonde Juno de la NASA vient de mesurer pour la première fois la température sous la croûte d’Io, la lune la plus volcanique du Système solaire. Et surprise, les données révèlent une chaleur intense remontant depuis les couches peu profondes de cet astre malmené par l’attraction gravitationnelle de Jupiter.

Une hausse de température impossible à expliquer par le Soleil

Les mesures ont été réalisées lors de deux survols rapprochés, les 30 décembre 2023 et 3 février 2024, à environ 1 500 kilomètres d’altitude. Initialement conçu pour sonder l’atmosphère profonde de Jupiter, le radiomètre à micro-ondes de Juno a pu observer plusieurs mètres sous la surface rocheuse d’Io.

Io Lunar

La température augmente de plus de 22 °C à seulement quelques mètres de profondeur. Un tel gradient ne peut pas provenir du rayonnement solaire. « Jusqu’à présent, nous ne pouvions observer que la chaleur s’échappant à la surface ou lors des éruptions », explique Scott Bolton, responsable scientifique de Juno. « Ce processus peut non seulement créer le corps le plus volcanique du Système solaire, comme c’est le cas pour Io, mais aussi alimenter les océans souterrains des lunes de planètes géantes, telles qu’Europe et Ganymède. » poursuit Bolton.

Des coulées de lave cachées sous une croûte solidifiée

Les chercheurs envisagent deux scénarios. La chaleur pourrait traverser continuellement une croûte conductrice, avec une puissance globale jusqu’à 30 fois supérieure à la moyenne terrestre. Elle pourrait aussi provenir d’anciennes coulées encore brûlantes, recouvertes par une couche de roche solidifiée épaisse de 9 à 11 mètres.

Cette hypothèse expliquerait pourquoi près de 10 % de la surface pourrait dissimuler de la lave en cours de refroidissement. Juno avait déjà observé les gigantesques panaches volcaniques d’Io, puis détecté son éruption la plus énergétique connue.

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