La sonde spatiale Juno dévoile les panaches des volcans de Io, la lune de Jupiter

Juno, la sonde spatiale de la NASA, se rapproche toujours plus Io, l’une des lunes de Jupiter. Samedi 3 février, la sonde n’était plus qu’1500 kilomètres de distance de la surface de Io – sa plus basse altitude jusqu’à maintenant -, ce qui lui a permis de capturer un superbe cliché montrant les panaches de deux volcans en activité. Ces panaches sont composés de soufre et de dioxyde de soufre et s’élèvent à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface. Pour rappel, Io est l’objet géologiquement le plus actif du système solaire, avec plus de 400 volcans en activité qui délivrent des torrents de lave en silicate. Sachant que Io a un rayon 3,5 fois plus petit que celui de la Terre, on mesure mieux le niveau densité de ces phénomènes géologiques massifs.

Malgré la faible résolution du cliché, on distingue aisément les immenses panaches de deux volcans en activité à la surface de Io

Ce n’est pas la première fois que Juno se rapprochait aussi près Io : le 30 décembre dernier, Io était déjà passé à la même distance (1500 km) de la surface de la lune. Bien qu’assez flou, le cliché capturé par Juno montre bien les teintes orangées de la surface dues au dégagement de souffre des volcans en activité. L’intense activité géologique de Io est largement renforcée par les forces gravitationnelles qui encadrent la lune de toute part : Io est coincée entre l’immense force gravitationnelle de la planète et les attractions gravitationnelles de ses lunes sœurs Europe et Ganymède, des forces qui « étirent » et « compriment » en permanence Io, créant ainsi indirectement une situation géologique chaotique à sa surface. Les scientifiques de la NASA qui épluchent les données de Juno cherchent actuellement à savoir si la lune dispose d’un vaste océan de magma sous la surface. Le prochain passage « rapproché » de Io aura lieu le 20 septembre prochain.