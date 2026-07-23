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NVIDIA veut envoyer une puce Jetson sur la Lune pour piloter un rover autonome

2 min.
23 Juil. 2026 • 17:54
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NVIDIA est décidément partout, et prépare même l’arrivée de ses processeurs graphiques sur la surface lunaire ! Lunar Outpost prévoit ainsi d’intégrer une plateforme Jetson à son prochain rover autonome afin de traiter les données de son lidar et d’améliorer sa navigation. Si la mission réussit, il pourrait s’agir du premier GPU opérationnel sur la Lune.

Une intelligence artificielle capable de décider localement

La puce Jetson sera évaluée parallèlement à l’ordinateur de vol traditionnel développé par Lunar Outpost. Compacte et peu énergivore, cette plateforme permet aux robots d’analyser leurs capteurs sans transmettre systématiquement les informations vers la Terre. Le rover pourra ainsi cartographier son environnement, détecter des obstacles et ajuster plus rapidement son itinéraire malgré le délai des communications.

Lunar Outpost

L’engin doit être transporté par un atterrisseur d’Intuitive Machines pour explorer Reiner Gamma, une région connue pour ses motifs clairs et son anomalie magnétique. Cette mission s’inscrit dans les préparatifs d’une présence humaine durable sur la Lune, qui nécessitera des machines capables de travailler avec une supervision limitée.

Les puces NVIDIA confrontées à un environnement extrême

Les ingénieurs devront protéger le système contre les radiations cosmiques, la poussière et les importantes variations de température. La consommation électrique sera également déterminante, notamment pendant les longues périodes privées de lumière solaire. NVIDIA prépare parallèlement l’utilisation de Jetson en orbite lunaire. Firefly Aerospace doit embarquer la plateforme sur son véhicule Elytra afin de traiter directement les images de son service Ocula. L’entreprise avait déjà marqué l’exploration commerciale avec l’alunissage réussi de Blue Ghost.

Lunar Outpost développe également Pegasus, un véhicule destiné aux astronautes, et imagine une flotte robotique chargée d’inspecter le terrain, transporter du matériel et préparer les infrastructures. L’arrivée de l’IA embarquée pourrait ainsi constituer une étape essentielle entre l’exploration ponctuelle et l’installation permanente sur la Lune.

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