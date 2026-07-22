La Chine veut percuter un astéroïde à Mach 26 pour tester sa défense planétaire

La Chine prépare un test spatial spectaculaire destiné à vérifier sa capacité à détourner un astéroïde menaçant. Avant 2030, deux sondes devraient rejoindre un géocroiseur : la première l’étudiera en détail, tandis que la seconde le frappera à plus de 9 km/s, soit environ 32 400 km/h et l’équivalent de Mach 26.

Un impact encore plus rapide que celui de la mission DART

La cible envisagée serait 2015 XF261, un petit astéroïde d’environ 30 mètres effectuant une révolution autour du Soleil en près de 360 jours. Lors de son passage favorable, il se trouverait à environ 7 millions de kilomètres de la Terre. L’impacteur chinois arriverait presque 50 % plus vite que la sonde DART de la NASA, qui avait frappé Dimorphos à environ 6,1 km/s en septembre 2022.

L’objectif ne consiste pas ici à détruire un objet dangereux, mais à mesurer précisément le transfert d’énergie et la modification de sa trajectoire. La sonde d’observation analysera sa forme, sa rotation et sa surface avant, pendant et après la collision. Ce dispositif limitera la dépendance aux seuls télescopes terrestres.

Un scénario plus proche d’une véritable alerte

Les chercheurs chinois veulent donc modifier l’orbite de la cible par rapport à la Terre. DART avait surtout démontré la possibilité de raccourcir de 32 minutes et 42 secondes l’orbite de Dimorphos autour de Didymos, même si des analyses plus récentes ont également détecté un effet infime sur la trajectoire solaire du système.

Ce projet approfondit le programme chinois de défense planétaire, fondé sur la détection précoce et l’impact cinétique. Son succès dépendra cependant de la composition de 2015 XF261, encore mal connue : une roche compacte et un amas de débris ne réagissent pas de la même manière. L’expérience pourrait ainsi fournir des données cruciales pour concevoir un jour une mission d’urgence face à un astéroïde réellement menaçant.