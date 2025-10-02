La Chine se prépare à dévier un astéroïde : une avancée majeure pour la défense planétaire

La Chine s’apprête à franchir une étape décisive dans son programme spatial… en tentant de modifier la trajectoire d’un astéroïde, une prouesse que seule la NASA a réalisée jusqu’ici. L’opération, annoncée par Wu Weiren, figure clé de l’exploration spatiale chinoise, vise à démontrer que Pékin maîtrise désormais une technologie capable de protéger la Terre contre la menace cosmique d’un géocroiseur « tueur de mondes ».

Deux vaisseaux pour une mission millimétrée

La stratégie chinoise repose sur une manœuvre à deux volets. Un premier vaisseau, l’« observateur », analysera la surface et les caractéristiques de l’astéroïde avec une précision inédite. Un second appareil, l’« impacteur », sera lancé à grande vitesse pour frapper la roche spatiale. L’objectif consiste ici à dévier sa trajectoire de quelques centimètres seulement, une variation minime mais suffisante sur de longues distances pour éviter une collision avec notre planète.

Cette approche s’inscrit dans la lignée du test DART mené par la NASA en 2022, une mission qui avait prouvé que l’humanité pouvait influencer l’orbite d’un objet céleste. Pékin entend désormais se doter de la même capacité d’intervention, ce qui renforcerait d’autant la résilience mondiale face au risque d’un Armageddon causé par la rencontre avec un astéroïde.

Eviter à tout prix cette mage de cauchemar. Image tirée du film Deep Impact.

Une menace tangible et un appel à la coopération

Les astronomes ont déjà recensé plus de 26 000 astéroïdes proches de la Terre, dont plus de 2 000 considérés comme menaçants (les risques bde collision restent très faibles cependant). L’histoire rappelle que de tels impacts ont façonné le destin de notre planète, à l’instar de l’astéroïde géant qui a provoqué l’extinction des dinosaures. Face à ce danger, Wu Weiren plaide pour une « défense planétaire globale », alliant systèmes d’alerte, technologies de déviation et coopération internationale.

En s’engageant sur cette voie, la Chine ne cherche pas seulement à démontrer sa puissance technologique. Elle inscrit son programme spatial dans une dynamique de ‘protection collective’ à l’échelle planétaire, qui rappelle que la sauvegarde de la Terre dépasse les frontières et va même au delà des tensions géopolitiques.