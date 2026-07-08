Dune 3 dévoile sa nouvelle bande-annonce pour conclure la trilogie

Warner Bros diffuse aujourd’hui la nouvelle bande-annonce pour Dune 3, qui viendra boucler la trilogie réalisée par Denis Villeneuve. Le précédent trailer avait été diffusé en mars.

Nouvelle bande-annonce pour Dune 3

Dans Dune 3, Timothée Chalamet reprend le rôle de Paul Atreides, poursuivant l’histoire après son accession au pouvoir à la fin de Dune 2. Inspiré du roman de Frank Herbert, Le Messie de Dune, ce troisième volet se déroule 17 ans après les événements du film précédent et explore les conséquences du règne de Paul en tant qu’empereur. Et l’ambiance devient sombre. Comme le savent les amateurs du premier film, Paul a le don de voir l’avenir, mais son esprit s’est assombri depuis qu’il a pris le contrôle de la galaxie.

Dans l’intervalle de la prise de contrôle d’Arrakis par Paul et son accession au trône d’Empereur de la galaxie, les Fremen, transformés en armée sainte fanatisée, ont renversé d’innombrables mondes en son nom. Ce contexte est au cœur de ce que le marketing du film qualifie de « conclusion épique » de la trilogie.

Outre Timothée Chalamet en Paul Atreides, le casting comprend Zendaya en Chani, Robert Pattinson en Scytale, Florence Pugh en impératrice Irulan, Jason Momoa en Hayt, Josh Brolin en Gurney Halleck, Anya Taylor-Joy en Alia Atréides et Léa Seydoux en Lady Margot Fenring.

Dune : troisième partie sortira au cinéma le 16 décembre. Ce sera le même jour que la sortie d’Avengers : Doomsday. Certains nomment déjà cette journée « Dunesday ».