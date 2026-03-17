Dune 3 : voici la bande-annonce promettant une conclusion épique

Warner Bros a dévoilé la première bande-annonce de Dune 3, la conclusion de la trilogie de Denis Villeneuve. Timothée Chalamet y incarne un Paul Atreides méconnaissable par rapport aux deux premiers films : le visage marqué par de profondes cicatrices autour de ses yeux bleus caractéristiques, arborant un crâne presque rasé. Le contraste avec le jeune héros du premier film est plus que notable.

Première bande-annonce pour Dune 3

Pour la première fois, Robert Pattinson apparaît dans le rôle de Scytale, le méchant blond doté de pouvoirs de métamorphose dont l’unique objectif est de renverser Paul de son trône impérial. Le trailer donne également un aperçu de Chani (Zendaya) et Paul évoquant leurs futurs enfants.

Le film adapte Le Messie de Dune, le second roman de Frank Herbert, qui se déroule plus d’une décennie après la prise de contrôle d’Arrakis par Paul et son accession au trône d’Empereur de la galaxie. Dans l’intervalle, les Fremen, transformés en armée sainte fanatisée, ont renversé d’innombrables mondes en son nom. Ce contexte est au cœur de ce que le marketing du film qualifie de « conclusion épique » de la trilogie.

L’intention de Frank Herbert était claire dès l’écriture du livre : le parcours de Paul Atreides est une mise en garde contre les figures messianiques et les dérives qu’elles engendrent. Paul n’est pas un tyran dans l’âme, mais ses choix et l’élan qu’il a déclenché conduisent à la mort de milliards de personnes. Denis Villeneuve ne cherche pas à adoucir ce message. Les premières affiches du film représentaient déjà Paul davantage en antagoniste qu’en sauveur et la bande-annonce confirme cette lecture assumée.

Fidèle aux livres, mais pas à la lettre

Denis Villeneuve adopte une approche fidèle à l’esprit de l’œuvre de Frank Herbert sans s’y soumettre mécaniquement. Rebecca Ferguson en est l’exemple concret : Lady Jessica est quasi absente de Le Messie de Dune et l’actrice a confié qu’elle n’était initialement pas prévue dans ce troisième volet. C’est Denis Villeneuve qui a choisi de lui écrire une scène unique pour la réintégrer dans le récit, témoignant d’une liberté éditoriale qu’il revendique tout en préservant la cohérence de son adaptation.

Dune : troisième partie sortira au cinéma le 16 décembre.