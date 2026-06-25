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KultureGeek PC et systèmes Windows 10 : Microsoft prolonge les mises à jour gratuites jusqu’en 2027
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Windows 10 : Microsoft prolonge les mises à jour gratuites jusqu’en 2027

2 min.
25 Juin. 2026 • 18:39
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Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 10 : Microsoft annonce prolonger d’un an les mises à jour de sécurité gratuites. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas mettre à jour vers Windows 11 ne sont pas abandonnés.

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

Des mises à jour finalement jusqu’en octobre 2027 pour Windows 10

Dans une déclaration à l’AFP, Microsoft indique :

Nous comprenons que le passage à un nouveau PC peut prendre du temps. Dans le cadre de notre engagement continu à aider nos clients à rester protégés pendant cette transition, le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) de Windows 10 pour les appareils personnels est prolongé d’une année supplémentaire. La couverture sera désormais disponible jusqu’au 12 octobre 2027. Cela offre à nos clients davantage de temps et de flexibilité pour trouver le PC le mieux adapté à leurs besoins, tout en leur permettant de rester protégés.

Au départ, la fin du support de Windows 10 par Microsoft devait avoir lieu le 14 octobre 2025. Microsoft avait annoncé ne plus proposer de mises à jour pour son système d’exploitation, que ce soit des mises à jour avec des nouveautés ou de sécurité pour boucher des failles.

Puis il y a eu de nombreuses critiques de la part d’utilisateurs et Microsoft avait accepté une première extension des mises à jour jusqu’en octobre 2026 en Europe. Et voilà maintenant que l’on retrouve une année supplémentaire de support jusqu’en octobre 2027.

Pour profiter du support, il faut s’inscrire au programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU). Si c’est déjà votre cas, vous n’avez rien à faire en plus pour avoir les mises à jour gratuites de Windows 10 jusqu’en 2027.

En France, une coalition d’associations, dont l’UFC-Que Choisir et Halte à l’obsolescence programmée (HOP), ont organisé en avril un rassemblement devant le siège de Microsoft France pour demander des mises à jour gratuites jusqu’en 2030.

« Le remplacement de machines fonctionnelles entraîne de graves difficultés économiques pour les particuliers, pour le secteur associatif, et un immense gaspillage d’argent public pour les collectivités territoriales, les écoles, les administrations concernées », avait expliqué la coalition dans un communiqué.

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