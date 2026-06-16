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KultureGeek Internet Threads, le réseau social concurrent de X, atteint les 500 millions d’utilisateurs
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Threads, le réseau social concurrent de X, atteint les 500 millions d’utilisateurs

3 min.
16 Juin. 2026 • 17:38
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Alors que les estimations du marché projetaient une érosion de sa base d’utilisateurs, le réseau social Threads annonce ce jour franchir le cap des 500 millions d’actifs mensuels, avec des chiffres quotidiens également en hausse sur un an.

Threads Logo

Il y a trois ans, Mark Zuckerberg a posé l’objectif publiquement : 1 milliard d’utilisateurs pour la plateforme qu’il a construite dans le sillage du rachat de X/Twitter par Elon Musk. À mi-chemin, le patron de Meta tient son cap, même si la trajectoire réelle de Threads reste difficile à lire de l’extérieur.

La croissance de Threads repose depuis l’origine sur un avantage structurel difficilement réplicable : chaque utilisateur d’Instagram peut tomber sur une publication venant de Threads dans son fil et basculer vers l’application en un clic. Cette mécanique de redirection a fait gonfler les chiffres, mais elle brouille la santé réelle du réseau social. Meta reconnaît lui-même cet enjeu et se félicite désormais d’observer une hausse du trafic direct vers Threads, c’est-à-dire des utilisateurs qui ouvrent l’application sans y être poussés par Instagram. Ce glissement, s’il se confirme, transformerait Threads d’un sous-produit en une destination à part entière.

La plateforme a également évolué sur le fond. Lancée en 2023 avec une ligne éditoriale délibérément dépolitisée pour se distinguer de X, elle assume aujourd’hui que la politique occupe une place centrale pour une partie de ses utilisateurs, rejoignant ainsi le terrain où X a construit l’essentiel de sa pertinence culturelle.

Threads veut attirer les célébrités

Un réseau social se définit autant par ses chiffres que par les noms qui y apparaissent. Sur ce terrain, Meta joue une stratégie d’attraction assumée : le cinéaste Spike Lee a animé les discussions ces derniers jours (en lien avec la victoire des Knicks de New York pour la NBA), tandis que LeBron James figure en tête de liste des profils que Meta cherche activement à recruter. La Corée du Sud illustre ce que peut produire une célébrité bien ciblée : le temps passé sur Threads y a bondi de plus de 80 % sur un an, porté en partie par l’arrivée du groupe BTS ce week-end, dont le compte a fédéré 4,2 millions d’abonnés en quelques jours.

Sur le plan fonctionnel, Meta sort plusieurs outils de leur phase de bêta et propose un hub de communautés directement accessible depuis le menu principal, chaque communauté pouvant désormais arborer une identité visuelle propre. Meta conserve la main sur la création de communautés dédiées, dont le nombre dépassait déjà 200 en décembre. La possibilité pour les utilisateurs ordinaires d’en créer eux-mêmes pourrait arriver d’ici un an.

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