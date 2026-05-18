Hope : le nouveau film de Na Hong-jin électrise Cannes avec une invasion extraterrestre

Le Festival de Cannes 2026 tient déjà l’un de ses films de genre les plus commentés du moment. Hope, le nouveau long-métrage de Na Hong-jin, réalisateur sud-coréen de The Wailing, s’est dévoilé dans une première bande-annonce tendue qui prouve une nouvelle fois que le cinéma de genre peut aussi être un cinéma d’auteur.

Un village isolé face à l’inconnu

Le film pose son récit à Hope Harbor, une localité reculée proche d’une zone démilitarisée lourdement surveillée. Le chef de la police Bum-seok, incarné par Hwang Jung-min, part enquêter sur ce qui ressemble d’abord à l’apparition d’un tigre. Très vite, la menace prend cependant une tout autre forme : des créatures venues d’ailleurs s’en prennent aux habitants et plongent rapidement le village dans le chaos.

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Le réalisateur Na Hong-jin semble renouer avec ce qu’il maîtrise le mieux : faire basculer une communauté ordinaire dans une spirale de peur, de violence et d’incompréhension. D’une durée de 160 minutes, Hope semble donc mêler l’action pure (filmée avec brio), l’horreur et la science-fiction dans une mise en scène particulièrement soignée.

Un casting international très attendu

Fassbender, Vikander et Jung Ho-yeon au générique

Aux côtés de Hwang Jung-min, Hope réunit Zo In-sung, Jung Ho-yeon, révélée mondialement par Squid Game, Taylor Russell, Alicia Vikander et Michael Fassbender. Présenté en compétition officielle à Cannes, le film a reçu une ovation de sept minutes à la fin de sa projection, confirmant son statut de choc majeur du festival. De fait, les premiers retours critiques sont excellents et saluent l’énergie du film de créatures et son ambition visuelle. Vers une surprise lors de la remise des prix ? On n’en est pas encore là…