Project Ace : Sony AI dévoile un robot de tennis de table qui défie déjà des joueurs professionnels

Sony AI vient de signer l’une des démonstrations les plus spectaculaires du moment en robotique « sportive ». Avec Project Ace, un robot autonome conçu pour jouer au tennis de table selon les règles officielles, le groupe japonais montre qu’une machine peut désormais rivaliser avec des joueurs d’élite dans un sport physique, rapide et demendant de sacrés réflexes.

Un robot entraîné en simulation, puis lâché contre des humains de haut niveau

Project Ace a d’abord appris en environnement simulé, avant d’être transféré dans le monde réel grâce à une combinaison de vision embarquée, de contrôle robotique et d’apprentissage par renforcement. Sony AI explique que son système utilise neuf caméras, trois circuits de vision et une plate-forme robotique à huit articulations pour analyser la balle, sa vitesse et sa rotation en temps réel.

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Le résultat est impressionnant : si l’on en croit l’étude publiée dans Nature, Ace a non seulement battu des joueurs d’élite, mais aussi remporté des manches face à des professionnels, dans des conditions conformes aux standards de la Fédération internationale de tennis de table !

Au-delà du ping-pong, Sony vise la robotique utile

L’intérêt de Project Ace dépasse largement le cadre sportif. Pour Sony AI, le tennis de table est un laboratoire idéal pour tester la perception ultra-rapide, la prise de décision sous contrainte et l’adaptation à un adversaire humain. Peter Stone, chief scientist de Sony AI, estime que l’enjeu final « dépasse de loin le tennis de table. »

Une démonstration qui change le regard sur les robots physiques

Ace surprend aussi sa capacité à évoluer dans un environnement ouvert, avec en face des gestes humains non scriptés et des échanges qui évoluent en permanence. Là où beaucoup de robots excellent encore surtout en milieu contrôlé, Ace apporte la preuve qu’il est déjà possible de concevoir une machine capable de comprendre, décider et agir dans cadre compétitif, qui demande à la fois une très grande vitesse d’adaptation et un haut niveau de précision. A ce titre, le robot de Sony préfigure peut-être la prochaine génération de robots autonomes.