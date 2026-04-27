Bouygues Telecom lance Mega BiG, son forfait concurrent de Free Max

Après l’offre Free Max qui propose de l’illimité dans de nombreux pays, Bouygues Telecom lance son forfait Mega BiG. Le prix est le même que celui de Free Mobile, mais il y a des différences.

Mega BiG vient concurrencer Free Max

Le premier point commun concerne le prix. À l’instar de Free Max, le forfait Mega BiG est au prix de 29,99 €/mois sans engagement. Il est même possible de l’avoir pour 19,99 €/mois, à condition d’être également un client Bbox.

Pour le coup, le forfait de Bouygues Telecom ne comprend pas Internet en illimité : il y a un quota mensuel de 250 Go en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse. Pour les autres pays, il y a 40 Go. Mais il y a davantage de destinations par rapport à Free Max, à savoir 150 pays contre 137 pour son concurrent. On retrouve notamment le Cameroun, le Bénin, le Gabon, la République dominicaine, le Qatar et plus qui ne sont pas disponibles chez Free Max. À l’inverse, Free Max a des pays que n’a pas le forfait Mega BiG (Arménie, Hong Kong, Sri Lanka ou Équateur par exemple).

Concernant les appels, SMS et MMS, ils sont en illimité depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe, les DOM et la Suisse. On retrouve aussi les appels illimités vers les fixes de 120 destinations.

Globalement, Free Max reste un forfait plus intéressant que Mega BiG, essentiellement parce qu’il y a de l’illimité un peu partout. Après, tout dépend de vos destinations. Certains pays disponibles chez Bouygues Telecom peuvent davantage vous intéresser.

Le forfait Mega BiG est disponible sur le site de Bouygues Telecom.