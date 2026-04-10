TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet YouTube Shorts permet de créer un avatar IA qui vous ressemble avec votre voix
Internet

YouTube Shorts permet de créer un avatar IA qui vous ressemble avec votre voix

2 min.
10 Avr. 2026 • 14:10
0

YouTube permet désormais aux utilisateurs de générer un avatar photoréaliste à leur image et à leur voix pour l’intégrer dans des YouTube Shorts. La fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui dans le monde entier, à l’exception de l’Europe, pour les utilisateurs de 18 ans et plus possédant une chaîne active.

YouTube Avatar Deepfake IA

Un avatar IA pour chaque utilisateur sur YouTube

La vraie rupture ici concerne le son. Depuis l’an dernier, YouTube permettait déjà de s’insérer virtuellement dans une vidéo à partir d’une photo, via son modèle IA Google Veo. La voix, elle, est entièrement nouvelle. Le processus de configuration se fait une seule fois : l’utilisateur enregistre son visage et lit quelques phrases pour capturer sa voix depuis l’application YouTube principale ou YouTube Create. L’avatar peut ensuite être régénéré à tout moment si l’apparence évolue.

Chaque génération par prompt produit des clips de huit secondes maximum qui peuvent s’enchaîner pour former des séquences plus longues. Les vidéos obtenues intègrent automatiquement des marqueurs d’authenticité numérique (filigranes, SynthID et C2PA) accompagnés de mentions explicites sur la nature générée par IA.

Sur la protection des données, YouTube précise que le selfie vidéo et la voix servent exclusivement à la création de l’avatar IA et qu’aucun tiers ne peut utiliser cet avatar pour produire des Shorts. L’avatar est supprimable à tout moment et YouTube l’efface automatiquement après trois ans d’inactivité. Point à ne pas négliger : la suppression de l’avatar ne retire pas les vidéos déjà publiées avec lui. Ces clips restent en ligne jusqu’à ce que le créateur les supprime manuellement.

L’absence de l’Europe au lancement ne surprend pas dans le contexte réglementaire actuel, sans qu’aucune date de déploiement ne soit communiquée pour la région.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

YouTube Icone Logo Internet

YouTube dévoile des outils d’IA générative pour les Shorts

YouTube Shorts Internet

YouTube Shorts va permettre aux créateurs d’utiliser leur clone-IA dans leurs vidéos

VEO 3 Internet

Google va intégrer Veo 3 à YouTube Shorts

Icône de l'application YouTube Internet

YouTube améliore ses filtres de recherche pour cacher les Shorts

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

EFF logo

L’Electronic Frontier Foundation quitte X : le réseau social d’Elon Musk perd encore un acteur majeur du web

10 Avr. 2026 • 13:25
0 Internet

X continue de voir s’éroder son attractivité auprès des organisations les plus influentes du numérique. Dernier...

Oppo Find x9 capteur

Oppo Find X9 Ultra : Oppo tease le double capteur 200 MP et le zoom périscopique 10x

10 Avr. 2026 • 12:10
0 Mobiles / Tablettes

Oppo continue de faire monter la pression autour du Find X9 Ultra, son prochain smartphone premium centré sur la photo. À l’approche...

Amazon Leo

Internet par satellite : la mise en service d’Amazon Leo est programmée pour la mi-2026

10 Avr. 2026 • 10:55
0 Internet

Amazon affine son calendrier pour son service d’internet par satellite. Dans sa dernière lettre aux actionnaires, le CEO Andy Jassy a...

loi ia gnerative

IA générative et droit d’auteur : le Sénat adopte en première lecture une proposition de loi sur l’utilisation des contenus culturels

10 Avr. 2026 • 9:39
0 Hors-Sujet

Le Sénat a adopté à l’unanimité, le 8 avril 2026 en première lecture, une proposition de loi visant à...

Instagram Logo Icone

Instagram permet enfin de modifier ses commentaires après publication

10 Avr. 2026 • 9:29
0 Internet

Instagram annonce une nouvelle fonctionnalité réclamée depuis un moment par les utilisateurs : la possibilité de modifier un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Brevet : Apple imagine un système « anti-vol » pour l’iPhone avec détection des menaces en temps réel

Brevet : Apple imagine un système « anti-vol » pour l’iPhone avec détection des menaces en temps réel

10 Apr. 2026 • 13:15

image de l'article Apple à 50 ans : pourquoi la marque à la pomme défie les lois de la survie des grandes entreprises

Apple à 50 ans : pourquoi la marque à la pomme défie les lois de la survie des grandes entreprises

10 Apr. 2026 • 11:55

image de l'article Cronos: The New Dawn arrive sur Mac : le survival horror AAA de Bloober Team sort en version native Apple Silicon

Cronos: The New Dawn arrive sur Mac : le survival horror AAA de Bloober Team sort en version native Apple Silicon

10 Apr. 2026 • 10:30

image de l'article Les ventes de Mac ont progressé de 9,1 % au premier trimestre

Les ventes de Mac ont progressé de 9,1 % au premier trimestre

10 Apr. 2026 • 9:11

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site