YouTube Shorts permet de créer un avatar IA qui vous ressemble avec votre voix

YouTube permet désormais aux utilisateurs de générer un avatar photoréaliste à leur image et à leur voix pour l’intégrer dans des YouTube Shorts. La fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui dans le monde entier, à l’exception de l’Europe, pour les utilisateurs de 18 ans et plus possédant une chaîne active.

Un avatar IA pour chaque utilisateur sur YouTube

La vraie rupture ici concerne le son. Depuis l’an dernier, YouTube permettait déjà de s’insérer virtuellement dans une vidéo à partir d’une photo, via son modèle IA Google Veo. La voix, elle, est entièrement nouvelle. Le processus de configuration se fait une seule fois : l’utilisateur enregistre son visage et lit quelques phrases pour capturer sa voix depuis l’application YouTube principale ou YouTube Create. L’avatar peut ensuite être régénéré à tout moment si l’apparence évolue.

Chaque génération par prompt produit des clips de huit secondes maximum qui peuvent s’enchaîner pour former des séquences plus longues. Les vidéos obtenues intègrent automatiquement des marqueurs d’authenticité numérique (filigranes, SynthID et C2PA) accompagnés de mentions explicites sur la nature générée par IA.

Sur la protection des données, YouTube précise que le selfie vidéo et la voix servent exclusivement à la création de l’avatar IA et qu’aucun tiers ne peut utiliser cet avatar pour produire des Shorts. L’avatar est supprimable à tout moment et YouTube l’efface automatiquement après trois ans d’inactivité. Point à ne pas négliger : la suppression de l’avatar ne retire pas les vidéos déjà publiées avec lui. Ces clips restent en ligne jusqu’à ce que le créateur les supprime manuellement.

L’absence de l’Europe au lancement ne surprend pas dans le contexte réglementaire actuel, sans qu’aucune date de déploiement ne soit communiquée pour la région.