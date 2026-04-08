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YouTube affiche des publicités de 90 secondes impossibles à passer

2 min.
8 Avr. 2026 • 19:07
3

YouTube expérimente des publicités de 90 secondes non passables sur les téléviseurs connectés, à peine quelques semaines après avoir officialisé les courtes annonces non passables de 30 secondes. Des utilisateurs ont signalé ces formats sur des vidéos aussi courtes que 20 minutes, ce qui indique que la durée du contenu ne conditionne pas leur apparition.

Icône de l'application YouTube

Des pubs de plus en plus longues sur YouTube

Une précision technique s’impose : le bloc publicitaire diffusé par YouTube dépasse en réalité souvent les 90 secondes. C’est l’option de passer la publicité qui se déverrouille après ce délai initial, pas la fin de l’annonce elle-même. Ces formats semblent pour l’instant réservés aux téléviseurs, sans déploiement parallèle sur ordinateur ou mobile. La réaction des utilisateurs concernés est unanimement négative, nombreux étant ceux qui se tournent vers des clients YouTube tiers offrant le blocage publicitaire.

La logique de cette évolution est commerciale et explicite : Google cherche à attirer sur YouTube les annonceurs habitués à la publicité télévisée classique, qu’elle soit linéaire ou sur les plateformes de streaming. L’escalade publicitaire des derniers mois s’inscrit dans cette stratégie, YouTube étant désormais positionné par Google comme un concurrent direct de Netflix.

Ces changements surviennent alors que Google a lancé une version révisée de YouTube Premium Lite à 7,99 euros par mois, une offre délivrant la lecture sans publicité, l’audio en arrière-plan et les téléchargements hors ligne pour la quasi-totalité des vidéos non musicales. Auparavant, cette offre se contentait de retirer seulement les publicités.

Dans tous les cas, le virage est clair : YouTube n’est plus la plateforme ouverte et légère de ses débuts. L’objectif de Google est de pousser les utilisateurs à prendre un abonnement YouTube Premium Lite ou YouTube Premium à 12,99 euros par mois. Celui-ci comprend ajoute l’accès au service de streaming musical YouTube Music, ainsi que d’autres fonctions.

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3 commentaires pour cet article :

  • Cyberdog 54
    8 Avr. 2026 • 19:10
    Qu’ils ne s’étonnent pas qu’il y ai de plus en plus de version piratée qui tournent sur Internet !!! Et ceci est valable pour tous les logiciels ou les publicités arrivent sans pouvoir lui passer. Exemple tu te payes officiellement Netflix et tu te tapes une publicité. Qu’ils aillent tous se faire voir.
  • azertyuiop
    8 Avr. 2026 • 19:34
    A 25€/an l’abonnement premium, c’est accessible.
  • Snarkoi
    8 Avr. 2026 • 22:19
    Faites comme moi, prenez des bloquer de pub sur youpub, appli gratis bloque les pub et propose mode pip (réserve a payant sur yt) et le mode lecture en mode verrouillé (tjs payant sur yt) pouvoir regarder des vidéos proprement sans sans crachats de mer** et qui se repend comme le cancer.

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