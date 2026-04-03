Windows 11 : Microsoft commence à forcer l’installation de la dernière mise à jour

Microsoft ne veut plus laisser Windows 11 24H2 vieillir jusqu’à sa date limite. Le groupe commence à basculer automatiquement les PC grand public vers Windows 11 25H2 avant la fin du support attendue en octobre.

Une fois que la fin de la prise en charge de Windows 11 24H2 sera une réalité, les utilisateurs concernés perdront les correctifs de sécurité, les corrections de bugs connus, le support technique, les nouvelles fonctions et même les mises à jour de fuseaux horaires. Pour Microsoft, le sujet ne se résume donc pas à proposer une nouvelle version de Windows. Il s’agit d’éviter qu’un parc de machines grand public reste sur une version qui ne recevra plus aucun suivi.

Microsoft reprend la main sur les PC non gérés

La mesure vise pour l’instant les appareils qui n’appartiennent pas à un environnement piloté par un responsable d’entreprise. Autrement dit, les éditions Famille et Pro de Windows 11 24H2 installées sur des PC de particuliers recevront automatiquement Windows 11 25H2.

Microsoft le formule clairement dans sa documentation :

Les appareils exécutant les éditions Famille et Pro de Windows 11, version 24H2, qui ne sont pas gérés par des services informatiques recevront automatiquement la mise à jour Windows 11, version 25H2. Vous pouvez choisir le moment de redémarrer votre appareil ou reporter la mise à jour.

Cela laisse une petite marge sur le calendrier, mais pas sur la direction prise. L’utilisateur peut différer le redémarrage ou repousser l’installation, mais Microsoft enclenche bien la migration vers Windows 11 25H2.

Une transition légère, mais pas vraiment facultative

Le passage de Windows 11 24H2 à 25H2 reste discret sur le plan technique. Les deux versions partagent la même base de code et la transition repose sur un simple système d’activation plutôt que sur une refonte lourde du système.

De plus, la mise à jour ne devrait pas durer longtemps pour s’installer, provoquer de changement notable ou encore faire surgir de nouveaux problèmes de compatibilité ou des bugs inédits.

Les utilisateurs pressés peuvent d’ailleurs lancer maintenant la mise à jour. Il suffit d’aller dans Paramètres puis Windows Update, avant de cliquer sur « Rechercher des mises à jour » pour voir apparaître une invitation à installer Windows 11 25H2 si le PC est éligible.

Cette décision arrive à un moment ambigu dans le discours de Microsoft. L’entreprise a récemment promis de grands changements pour Windows Update, notamment la possibilité de reporter les mises à jour aussi longtemps que souhaité.

Le flou commence précisément là où la politique de support s’arrête. Microsoft n’a pas encore dit si cette liberté s’étend aussi au maintien sur une version dépassée.