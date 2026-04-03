Artemis II : l’équipage de la NASA file vers la Lune et quitte l’orbite terrestre pour la première fois depuis Apollo

La course à l’espace renoue avec son passé glorieux. Suite à l’injection translunaire (réussie) d’Artemis II , l’équipage de la capsule Orion est officiellement en route vers la Lune, devenant ainsi le premier groupe d’humains à quitter l’orbite terrestre basse depuis le programme Apollo au début des années 1970. Plus de cinquante ans après la dernière grande aventure lunaire habitée, la NASA remet donc concrètement l’humanité sur la trajectoire de l’espace lointain.

Une manœuvre décisive qui fait basculer la mission dans une autre dimension

Le moment clé s’est joué avec l’allumage du moteur principal d’Orion lors de la manœuvre d’injection translunaire. Pendant près de six minutes, le vaisseau a accéléré suffisamment pour s’arracher à l’emprise de l’orbite terrestre et se placer sur une trajectoire en direction de la Lune. Cette étape est capitale, car elle transforme un simple vol en orbite en véritable mission circumlunaire.

La réussite de cette séquence valide aussi un point technique majeur : Orion a été capable d’effectuer cette poussée critique par lui-même. Ce jalon renforce la crédibilité du vaisseau pour les futures missions habitées plus ambitieuses, notamment celles qui doivent préparer un retour durable de l’être humain sur la surface lunaire.

La première sortie habitée au-delà de l’orbite terrestre depuis plus d’un demi-siècle

À bord se trouvent Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, tous de la NASA, ainsi que Jeremy Hansen, astronaute de l’Agence spatiale canadienne. Leur mission ne prévoit pas d’alunissage, mais constitue en quelque sorte une répétition grandeur nature pour les vols qui suivront. L’équipage va désormais poursuivre sa route vers la sphère d’influence lunaire avant un passage autour de la face cachée de la Lune et un retour libre vers la Terre.

Artemis II ouvre une nouvelle séquence de l’histoire spatiale

Artemis II marque la première étape concrète d’un programme conçu pour préparer les futures expéditions lunaires, puis, à plus long terme (très long terme), les voyages vers Mars. Avec cette sortie au-delà de l’orbite terrestre, l’agence spatiale américaine ne signe pas seulement un exploit : elle rouvre une route que l’humanité n’avait plus empruntée depuis 54 ans.