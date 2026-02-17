TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Artemis 2 : un soucis de carburant sur le SLS jette un doute sur le lancement prévu pour Mars
Science

Artemis 2 : un soucis de carburant sur le SLS jette un doute sur le lancement prévu pour Mars

3 min.
17 Fév. 2026 • 10:08
0

La NASA a rencontré un nouveau contretemps dans la préparation de la mission Artemis 2. Un test destiné à vérifier les réparations apportées au système de ravitaillement en hydrogène liquide de la fusée Space Launch System (SLS) n’a pas donné les résultats escomptés. Cette étape, cruciale pour assurer l’étanchéité du lanceur avant le compte à rebours final, a mis en lumière des problèmes malheureusement persistants.

Lors de l’essai, les équipes ont tenté de remplir partiellement le réservoir principal d’hydrogène liquide. Rapidement, le débit de carburant s’est révélé insuffisant, en raison d’un dysfonctionnement lié à l’équipement de soutien au sol. Pour y remédier, les ingénieurs prévoient de purger la ligne et d’inspecter les installations afin de remplacer un filtre potentiellement défectueux, ce qui devrait prendre encore plusieurs semaines.

Un historique de fuites récurrentes

Ce nouveau test de confiance faisait suite à la découverte d’une fuite d’hydrogène lors de la répétition générale humide du 3 février. À cette occasion, les simulations de remplissage avec hydrogène et oxygène liquides avaient été interrompues après l’identification d’un problème au niveau d’un des mastics du soutien cryotechnique du lanceur.

NASA SLS Launchpad 1

Ces fuites rappellent celles qui avaient retardé Artemis 1 en 2022. À l’époque, les équipes au sol avaient modifié la procédure de chargement pour résoudre le problème. Cette fois, le même processus n’a pas suffi à éliminer l’incident.

Artemis 2 toujours sous pression

La mission Artemis 2, prévue pour être le premier vol habité vers la Lune depuis la fin du programme Apollo en 1972, reste très ambitieuse. Le nouvel administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a reconnu les difficultés rencontrées, tout en rappelant que la sécurité des astronautes restait la priorité absolue et que la fusée ne partirait que lorsque toutes les conditions seront réunies.

A ce stade, et au vu des derniers développements sur la mission, autant dire que l’annonce d’un nouveau retard serait tout sauf une surprise. .

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

NASA SLS Launchpad 1 Science

Mission lunaire Artemis 2 : la NASA reporte le lancement à mars après une fuite d’hydrogène

NASA SLS Launchpad 1 Science

Artemis 2 : la NASA accélère pour la première mission habitée autour de la Lune depuis Apollo

Artemis 2 mission Science

Artemis II : la NASA avance le calendrier pour la mission habitée autour de la Lune

Starship lune Science

Artemis : face aux lenteurs de SpaceX, la NASA va faire appel à d’autres sociétés

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Grok Icone Logo

Grok et deepfakes sexuels : X est visé par une enquête en Europe avec l’Irlande

17 Fév. 2026 • 8:55
0 Internet

L’autorité irlandaise de protection des données (DPC) a ouvert une enquête au nom de l’Union européenne contre X...

Steam Deck OLED

Steam Deck OLED en rupture de stock : c’est lié à la pénurie de RAM, confirme Valve

17 Fév. 2026 • 8:11
0 Jeux vidéo

La pénurie mondiale de mémoire, alimentée par la demande explosive de l’industrie de l’intelligence artificielle, frappe...

Intelligence artificielle

Des essaims d’IA pourraient demain « fabriquer » l’opinion publique… et détruire les démocraties

16 Fév. 2026 • 20:00
3 Science

Imaginez une polémique virale née d’une vidéo accusant un candidat de corruption. En quelques heures, des milliers de...

Pokémon pinball

Flipper Pokémon officiel : un Pikachu animatronique et un lanceur Master Ball pour les fans les plus fortunés

16 Fév. 2026 • 19:35
0 Geekeries

The Pokémon Company International s’associe au fabricant américain Stern Pinball pour lancer un flipper officiel aux couleurs de la...

Grok Logo

X touché par une énorme panne au niveau mondial

16 Fév. 2026 • 19:06
0 Internet

Le réseau social X a subi une interruption majeure ce lundi 16 février, affectant des utilisateurs aux États-Unis, en Europe et dans...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Brevet : Apple prépare des lunettes XR avec suivi oculaire monocaméra

Brevet : Apple prépare des lunettes XR avec suivi oculaire monocaméra

17 Feb. 2026 • 10:35

image de l'article Apple Music s’incruste dans TikTok avec la lecture intégrale et l’écoute collective

Apple Music s’incruste dans TikTok avec la lecture intégrale et l’écoute collective

17 Feb. 2026 • 9:07

image de l'article AirPods 4 et AirPods Pro 2/3 : une nouvelle bêta publique du firmware est disponible

AirPods 4 et AirPods Pro 2/3 : une nouvelle bêta publique du firmware est disponible

17 Feb. 2026 • 8:21

image de l'article Safari : la barre d’onglets compacte est de retour avec iPadOS 26.4 et macOS 26.4

Safari : la barre d’onglets compacte est de retour avec iPadOS 26.4 et macOS 26.4

17 Feb. 2026 • 8:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site