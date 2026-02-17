Artemis 2 : un soucis de carburant sur le SLS jette un doute sur le lancement prévu pour Mars

La NASA a rencontré un nouveau contretemps dans la préparation de la mission Artemis 2. Un test destiné à vérifier les réparations apportées au système de ravitaillement en hydrogène liquide de la fusée Space Launch System (SLS) n’a pas donné les résultats escomptés. Cette étape, cruciale pour assurer l’étanchéité du lanceur avant le compte à rebours final, a mis en lumière des problèmes malheureusement persistants.

Lors de l’essai, les équipes ont tenté de remplir partiellement le réservoir principal d’hydrogène liquide. Rapidement, le débit de carburant s’est révélé insuffisant, en raison d’un dysfonctionnement lié à l’équipement de soutien au sol. Pour y remédier, les ingénieurs prévoient de purger la ligne et d’inspecter les installations afin de remplacer un filtre potentiellement défectueux, ce qui devrait prendre encore plusieurs semaines.

Un historique de fuites récurrentes

Ce nouveau test de confiance faisait suite à la découverte d’une fuite d’hydrogène lors de la répétition générale humide du 3 février. À cette occasion, les simulations de remplissage avec hydrogène et oxygène liquides avaient été interrompues après l’identification d’un problème au niveau d’un des mastics du soutien cryotechnique du lanceur.

Ces fuites rappellent celles qui avaient retardé Artemis 1 en 2022. À l’époque, les équipes au sol avaient modifié la procédure de chargement pour résoudre le problème. Cette fois, le même processus n’a pas suffi à éliminer l’incident.

Artemis 2 toujours sous pression

La mission Artemis 2, prévue pour être le premier vol habité vers la Lune depuis la fin du programme Apollo en 1972, reste très ambitieuse. Le nouvel administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a reconnu les difficultés rencontrées, tout en rappelant que la sécurité des astronautes restait la priorité absolue et que la fusée ne partirait que lorsque toutes les conditions seront réunies.

A ce stade, et au vu des derniers développements sur la mission, autant dire que l’annonce d’un nouveau retard serait tout sauf une surprise. .